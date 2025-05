Real Madrid anuncia Xabi Alonso como novo treinador

Xabi Alonso conquistou o Campeonato Alemão, a Copa da Alemanha e a Supercopa em três temporadas no Leverkusen - (crédito: Foto: Lars Baron/Getty Images)

Agora é oficial. O Real Madrid anunciou neste domingo (25) que Xabi Alonso vai comandar o time pelas próximas três temporadas, com contrato até junho de 2028. O vínculo começa no dia 1º de junho, e o treinador espanhol já estará à frente da equipe no Mundial de Clubes.

Xabi Alonso já havia confirmado sua saída do Bayer Leverkusen, enquanto Carlo Ancelotti estava de malas prontas para assumir a Seleção Brasileira. Além disso, dois dias atrás, o técnico italiano já havia dado pistas sobre seu sucessor durante uma coletiva de imprensa.

A apresentação de Alonso será nesta segunda-feira (26), às 14h30 (de Brasília), na Cidade Real Madrid, logo após a assinatura do contrato.

???? @XabiAlonso, nuevo entrenador del Real Madrid.#RealMadrid | #WelcomeXabi — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 25, 2025

Aos 43 anos, o ex-volante espanhol está de volta ao clube onde jogou por cinco temporadas e também comandou a equipe sub-15 por um ano.

“O Xabi Alonso é uma das grandes lendas do Real Madrid e do futebol mundial. Vestiu nossa camisa em 236 partidas oficiais entre 2009 e 2014, período em que conquistou seis títulos: a histórica 10ª Champions em Lisboa, uma Supercopa da Europa, um Campeonato Espanhol, duas Copas do Rei e uma Supercopa da Espanha”, destacou o clube em nota oficial.

Alonso retorna ao Real Madrid após fazer história no Bayer Leverkusen, onde conquistou o Campeonato Alemão, a Copa da Alemanha e a Supercopa em três temporadas.

