Chelsea vence Nottingham, se garante na Champions e deixa o rival em 7º

O Chelsea confirmou sua presença na Champions League de 2025/26 neste domingo, 25/5. Na dramática última rodada do Campeonato Inglês, os Blues foram até Nottingham e venceram o time da casa por 1 a 0, gol do zagueiro Colwill no segundo tempo. Este triunfo levou o time aos 69 pontos, terminando em 4º lugar e garantindo-se no G5, que assegura vaga na Liga dos Campeões. ao lado de Liverpool (campeão), Arsenal, Manchester City e Newcastle.

Com os 65 pontos, em 7º lugar, o Nottingham Forest está garantido na Conference League. Mas ainda há uma chance de disputar a Liga Europa (competição de maior relevância). Para isso, precisa torcer para que o Chelsea seja campeão da Liga Conferência (jogará a final contra o Betis). Caso isso ocorra, a Inglaterra terá dois representantes na Liga Europa: o 6º colocado, Aston Villa, e o próprio Nottingham, 7º colocado.

Ainda assim, será apenas um prêmio de consolação para o Forest, que passou quase toda a Premier League dentro do G5, mas perdeu, em casa, para Brentford, Everton e Chelsea, além de empatar com o Leicester nos seus últimos quatro jogos como mandante. Se tivesse vencido apenas um desses confrontos, estaria classificado para a Champions.

Chelsea e Nottingham, jogo equilibrado

O Chelsea fez um bom primeiro tempo, dominando a primeira metade da etapa e levando perigo ao gol de Sels quando Palmer cruzou e Pedro Neto, na pequena área, pegou mal na bola, chutando por cima.

Contudo, quando se aproximaram os últimos minutos, o Nottingham passou a aparecer mais no ataque e por muito pouco não foi para o intervalo em vantagem. O artilheiro Chris Wood se antecipou ao marcador em um cruzamento de Aina pela direita e, também ao goleiro Sánchez, mas chutou por cima.

Começou o segundo tempo, e a pequena torcida do Chelsea que foi até Nottingham explodiu de alegria. Uma longa jogada pela esquerda terminou com Pedro Neto cruzando para a conclusão de Colwill. Os Blues abriram o placar.

A partir daí, foi só desespero para o Nottingham. Afinal, pelas combinações de resultados, uma vitória levaria o time do 7º ao 4º lugar. Mas nem mesmo o empate seria suficiente para garantir vaga na Champions League. Porém Mesmo com muitos atacantes em campo e com o Chelsea fechado na defesa, a bola simplesmente não entrou. E fica a sensação de que o Nottingham, mesmo com a sua melhor campanha na Premier neste século, deu uma amarela histórica na reta final. Mas sua torcida aplausiu o esforço do time.

Jogos da 38ª do Campeonato Inglês (última rodada)

Domingo (25/5)

Nottingham Forest 0x1 Chelsea

Fulham 0x2 Manchester City

Newcastle 0x1 Everton

Bournemouth 2×0 Leicester

Wolverhampton 1×1 Brentford

Southampton 1×2 Arsenal

Manchester United 2×0 Aston Villa

Tottenham 1×4 Brighton

Liverpool 1×1 Crystal Palace

Ipswich 1×3 West Ham

