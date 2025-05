Fluminense renova com o goleiro Fábio até o fim de 2026

Fábio renovou contrato com o Flu e permanecerá no clube até o fim de 2026 - (crédito: Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC)

O Fluminense anunciou a prorrogação do contrato do goleiro Fábio, que tem 44 anos de idade. O contrato anterior expirava no final de 2025 e agora vai até dezembro de 2026. O arqueiro, inegavelmente, é um dos principais jogadores do time nesta temporada e líder em defesas difíceis no Brasileirão.

As negociações começaram recentemente com a equipe do jogador, que deseja seguir jogando, apesar de completar 46 anos em 2026. Uma reunião esta semana definiu os detalhes e formalizou a extensão do contrato.

O Fluminense, em suma, não vê problemas na idade do goleiro, considerando suas performances nas últimas temporadas.

Goleiro chegou em baixa e virou destaque

É importante destacar que em fevereiro ele recebeu um aumento salarial, elevando sua remuneração e posicionando-o, desse modo, em uma categoria mais alta dentro do elenco tricolor. Os termos foram oficializados no final de janeiro, conforme previsto no contrato.

Após ser dispensado pelo Cruzeiro, Fábio chegou ao Fluminense ganhando menos de R$ 150 mil. Quando renovou seu contrato em 2023, seu salário aumentou significativamente. Agora, o objetivo é mantê-lo no clube por pelo menos mais uma temporada.

Durante sua passagem pelo Fluminense, Fábio conquistou quatro títulos: dois Campeonatos Cariocas (2022 e 2023), a Conmebol Libertadores (2023) e a Recopa Sul-Americana (2024). Até o momento, ele disputou 191 partidas pelo clube.

