Alisson exalta torcida e lendas do Liverpool na festa do título

Alisson celebrou título do Liverpool com a torcida neste domingo - (crédito: Foto: Justin Setterfield/Getty Images)

Após o empate em 1 a 1 com o Crystal Palace, neste domingo (25), pela última rodada da Premier League, em Anfield, o Alisson, goleiro do Liverpool, ressaltou o fato de, desta vez, poder celebrar a conquista com a torcida. No último título do time, em 2020, não houve presença do torcedor, já que era a época da Covid-19.

“É sem comparação celebrar com a torcida. É muito mais especial. O futebol é feito por clubes, jogadores e torcedores, e uma conquista sem eles não é completa. Foi muito importante.”

A presença marcante de Jürgen Klopp também mereceu destaque: “Klopp foi essencial desde o início. Hoje, ele estava nas tribunas. Esta conquista tem muito dele. Construiu uma equipe sólida que deixou um legado. Desfrutar disso é maior até do que os troféus. Tê-lo conosco é especial.”

Além do técnico, a presença de lendas do clube como Steven Gerrard durante a celebração foi inegavelmente inspiradora para o goleiro brasileiro. “Ver Gerrard e outras lendas do clube aqui hoje… é algo que nos inspira e nos conecta ainda mais à história e à grandeza do Liverpool.”

Sobre a importância da conquista, Alisson, por fim, destacou a jornada de superação da equipe.

“A superação foi enorme. Ninguém nos colocava como favoritos, nem mesmo nós mesmos. Desde a primeira partida, sentimos que poderíamos fazer algo especial e trabalhamos muito forte para isso. Infelizmente, um detalhe nos impediu de avançar contra o PSG. Mas estamos animados com o que o futuro reserva para nós.”

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.