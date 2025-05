Arrascaeta valoriza vitória do Flamengo contra ‘Rival direto’

O Flamengo colou na briga pela liderança do Campeonato Brasileiro. Na tarde deste domingo (25), o Mengão bateu o Palmeiras por 2 a 0, em pleno Allianz Parque, e cortou a diferença para apenas um ponto em relação ao clube alviverde.

Arrascaeta comemorou a vitória no confronto direto. O uruguaio marcou o primeiro gol da partida e destacou a importância de conseguir descontar a diferença para o Palmeiras.

“Muito importante, como falamos é praticamente uma final. Rival direto, sabíamos que era importante descontar três pontos deles e estamos felizes por isso”, ressaltou.

O uruguaio esteve envolvido no lance polêmico do jogo. Após dividida com Murilo, o meia caiu na área, mas o árbitro não marcou nada. Entretanto, o VAR chamou e o pênalti acabou sendo marcado para o Flamengo. Para Arrasca, o pênalti foi bem marcado e ainda recordou um lance do ano passado.

“Ele com o braço me freia, senão eu ia ficar sozinho na cara do gol com o Weverton. Quando coloca a mão, eu perco o tempo da bola. Para mim, foi pênalti. Ano passado, teve um pênalti que não deram para nós, também. É o critério do árbitro, não podemos falar nada a favor, nem contra. Cada árbitro tem seu critério, pênalti que sofremos também foi muito duvidoso”, pontuou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.