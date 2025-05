Juventus vence o Venezia e garante vaga para a Champions League

Em jogo emocionante, a Juventus derrotou o Venezia fora de casa. A Velha Senhora saiu atrás no marcador, virou o jogo, sofreu o empate, mas conseguiu garantir os três pontos na última rodada do Campeonato Italiano. Os gols dos visitantes foram marcados por Yilmaz, Muani e Locatelli, enquanto Fila e Haps anotaram os tentos dos mandantes.

Com o triunfo, os bianconeris garantiram a quarta colocação e uma vaga na Champions League de 2025/2026. Por outro lado, os Leões Alados, com a derrota, terminaram na 19ª posição na tabela e amargaram o rebaixamento para a segunda divisão italiana.

Como foi Venezia x Juventus

O jogo começou elétrico. Logo no primeiro minuto, Fila, de joelho, concluiu cruzamento de Haps e abriu o marcador para o Venezia. Aos quatro, Alberto acertou um chute de fora da área, mas o que seria o gol de empate da Juventus foi anulado por toque da bola no braço do camisa dois. Depois disso, o jogo ficou aberto, com as duas equipes se alternando no ataque, até que a Juventus tomou as rédeas da partida.

A insistência da Velha Senhora foi premiada aos 24 e 30 minutos, em dois laterais. No primeiro, os bianconeri cobraram rápido, encontraram a defesa contrária aberta, e Yilmaz avançou e deixou tudo igual. No segundo, pressionaram a cobrança do adversário, recuperaram a bola, que sobrou para Muani virar: 2 a 1.

Depois da virada, o Venezia teve duas chances, com a melhor sendo uma bola na trave, enquanto a outra foi um chute para fora de Yeboah. Os visitantes chegaram com Thuram, que parou em defesa de Radu. A Juve foi para o intervalo com a vantagem.

A Juventus começou a etapa complementar mais insinuante, mas o Venezia foi equilibrando o duelo no decorrer dos minutos. Com isso, os donos da casa deixaram o marcador igual aos 54’, quando o time partiu para o ataque, a bola foi cruzada rasteira para dentro da área e Haps mandou para o fundo da rede: 2 a 2.

Aos 70’, Doumbia teve a chance de colocar os leões alados novamente na frente, parando em Di Gregorio. No lance seguinte, Nicolussi derrubou Conceição na área, e o juiz assinalou pênalti para os visitantes. Locatelli cobrou e fez 3 a 2 para a Velha Senhora.

No restante do segundo tempo, as duas equipes chegaram com perigo, mas não conseguiram vazar a meta uma da outra. O jogo terminou mesmo em 3 a 2, para a alegria dos bianconeris e a tristeza dos laranja e preto.

Classificação

O Napoli foi o grande campeão do Campeonato Italiano 2024/2025. Na sequência, ficaram Inter de Milão, Atalanta e Juventus, que garantiram vaga na próxima Champions League. A Roma, que terminou na quinta colocação, e o Bologna, que venceu a Copa da Itália, jogarão a Europa League. E fechando as competições européias, a Fiorentina se classificou para a Conference League.

Na parte de baixo da tabela, os três times rebaixados para a segunda divisão italiana foram Empoli, Venezia e Monza, que terminaram na 18ª, 19ª e 20ª posições, respectivamente. Sobem da Série B para A, diretamente, Sassuolo e Piza, campeão e vice da segunda divisão, respectivamente. Em jogos de ida e volta, Cremonese e Spezia, os dois melhores times dos playoffs, decidem o último time a subir.

Jogos da 38ª do Campeonato Italiano (última rodada)



Sexta-feira (23/5)

Como 0 x 2 Inter de Milão

Napoli 2 x 0 Cagliari

Sábado (24/5)

Bologna 1 x 3 Genoa

Milan 2 x 0 Monza

Domingo (25/5)

Atalanta 2 x 3 Parma

Empoli 1 x 2 Hellas Verona

Lazio 0 x 1 Lecce

Torino 0 x 2 Roma

Udinese 2 x 3 Fiorentina

Venezia 2 x 3 Juventus