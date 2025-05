Weverton protesta contra VAR após derrota do Palmeiras: ‘Vontade de cagar com tudo’

“O Palmeiras manteve o jejum de vitórias contra o Flamengo no Campeonato Brasileiro. Na tarde deste domingo (25), o Verdão acabou sendo derrotado pelo clube paulista por 2 a 0 e não vence o Alviverde na competição desde 2017.

Para o goleiro Weverton, a eficácia determinou o resultado no Allianz Parque. O Palmeiras, que perdeu uma penalidade, não conseguiu criar boas oportunidades quando esteve melhor no jogo. O arqueiro também destacou que a equipe precisa aprender com a derrota para a disputa do Super Mundial de Clubes.

“Este tipo de jogo, a eficácia muitas vezes determina o resultado. Tivemos oportunidade de sair na frente, fizemos um bom primeiro tempo. Até o pênalti para o Flamengo, o jogo estava equilibrado, tínhamos criado boas chances e quando começa perdendo é sempre mais difícil, ainda mais com uma equipe forte como o Flamengo. A eficácia determinou o resultado, o Flamengo foi mais efetivo e quando tivemos as nossas não conseguimos. A vantagem que criamos dá a oportunidade de às vezes não fazer um jogo bom ou ter uma derrota e continuar na liderança. Óbvio que temos que aprender muito com o que aconteceu hoje, principalmente com o que vem pela frente, com o Mundial e todo o campeonato. Agora é descansar, pensar na Libertadores, corrigir nossos erros e melhorar para não acontecer mais”, enfatizou.

Bronca contra o VAR

O pênalti sofrido pelo Palmeiras acabou sendo o grande assunto da partida. Para Weverton, o Brasil não consegue utilizar bem o VAR. O goleiro criticou a demora nos lances, além da influência de quem está no vídeo para as decisões dentro de campo, além de frisar que todos os clubes acabam sendo prejudicados ou beneficiados por isso.

“Sendo bem sincero, é muito difícil falar da arbitragem. Todo fim de semana alguém vai ser prejudicado, alguém vai ser beneficiado. Agora é incrível como o VAR funciona em todo lugar do mundo, nas grandes ligas, e nós, brasileiros, temos a categoria de cagar com tudo. O árbitro tem que ter autonomia, ele viu, estava na frente dele, quando vê na TV, óbvio que qualquer contato parece que é falta. O árbitro vai no VAR em todo lugar dura 30 segundos, olha e volta. Aqui demora, três, quatro, cinco minutos, rola discussão entre eles. Não é a função do VAR, é para corrigir erros óbvios e claros. Quando há dúvida, não tem que chamar”, apontou.

“Não é para o Palmeiras, todo fim de semana alguém é beneficiado, alguém é prejudicado. É o futebol, não é o problema de um, é de todos. Não vamos colocar a culpa no VAR, o Flamengo tem mérito pela vitória, mereceu, jogou muito bem. Mas naquela altura um pênalti não só altera o placar, mas muda nosso emocional e forma de ver o jogo”, concluiu.

