Messi faz golaço de falta no empate do Inter Miami pela MLS; veja o lance

Com o resultado, a equipe da Flórida amarga a quarta partida consecutiva sem triunfar – são dois empates e duas derrotas. O time de Messi, aliuás, aparece em sexto lugar na Conferênia Leste da MLS, com 23 pontos. Já o Philadelphia Union lidera o grupo, com 30 somados.

O Inter Miami volta a jogar na quarta-feira (28), diante do Montréal, novamente pela Major League Soccer americana. No mesmo dia, o Philadelphia Union enfrenta o Toronto.