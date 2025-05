Palmeiras x Flamengo (Sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

Após fazerem clássico nos profissionais no último domingo (25), com vitória por 2 a 0 para os cariocas, Palmeiras e Flamengo voltam a se encontrar nesta segunda-feira (26), desta vez pelo sub-20. A partida será válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da categoria. A bola rola às 20h (de Brasília), na Arena Barueri.

Os dois times estão bem na competição. O Verdão é o líder do torneio, com 24 pontos conquistados até o momento. Enquanto isso, o Rubro-Negro é o terceiro na tabela, somando 20 pontos.

Onde assistir

O Sportv transmite o jogo a partir das 20h (de Brasília)

Como chega o Palmeiras

O Palmeiras soma sete vitórias, três empates e uma derrota, com 24 gols marcados e 12 sofridos. O aproveitamento da equipe é de 72%. Na rodada anterior, a equipe ficou no dois a dois com o Fortaleza, fora de casa. O único revés foi na estreia, quando acabou derrotado por 2 a 0 pelo Juventude, no Homero Soltadelli.

Como chega o Flamengo

O Flamengo acumula seis vitórias, dois empates e três derrotas, tendo marcado 15 gols e sofrido 12. O aproveitamento até aqui é de 60%. Assim como o Palmeiras, o Rubro-Negro vem de empate na última rodada do Brasileiro Sub-20, ficando no 1 a 1 com o Juventude, em duelo disputado na Gávea.

PALMEIRAS X FLAMENGO (SUB-20)

12ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20

Data: 26/5/2025

Local: Arena Barueri (SP)

PALMEIRAS: Aranha; Thiago, Robson, Arthur Gabriel e Gilberto Junior; Benedetti, Fábio Silva, Antônio Marcos e Sorriso; Riquelme e Juan. Técnico: Lucas Andrade.

FLAMENGO: Lucas Furtado; Wanderson, Da Mata, Iago e Daniel Sales; Fabiano, Rayan, Jorge Mora e Guilherme; Pedro Leão e Shola. Técnico: Nuno Campos.

Árbitro: Gabriel Henrique Meira Bispo

Auxiliares: Bruno Silva de Jesus e Ítalo Magno de Paula Andrade

VAR: Não informado

