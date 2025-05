António Oliveira acredita que ???sinais positivos foram dados??? em empate do Sport

António Oliveira mostra otimismo com daqui para frente do Sport - (crédito: Foto: Paulo Paiva / Sport Recife)

A situação do Sport no Campeonato Brasileiro não está nada fácil. O Leão, em dez jogos, não conquistou nenhuma vitória, acumulando três empates e sete derrotas. Neste domingo (25), ficou no 1 a 1 com o Internacional, na Ilha do Retiro. A equipe abriu o marcador logo aos seis minutos do duelo, mas não conseguiu manter o resultado.

Apesar do resultado não ser o esperado, o técnico do time pernambucano, António Oliveira, entende que o seus comandados tiveram uma boa postura em campo e conseguiram desempenhar o que foi trabalhado no decorrer da semana.

– É necessário fazer uma análise do jogo e perceber que, hoje, o Sport fez um jogo com qualidade com e sem bola, e eu acho melhor a primeira parte do que a segunda, apesar de termos finalizado mais que a primeira. Dentro daquilo do plano estratégico, não posso cobrar nada aos meus jogadores, foram competitivos, agressivos – começou dizendo.

– Portanto, acho que não mereciam o resultado, mas não há vitórias morais. Ela contabiliza apenas um ponto, mas claramente tudo que foi pedido aos jogadores eles executaram. Meus parabéns a eles não pela vitória, mas pela entrega, e aos torcedores. Só dessa forma, todos juntos, que vamos conseguir e no final vai valer a pena – concluiu.

O técnico afirmou que “sinais positivos” foram dados, embora que ainda sejam pouco para a necessidade do clube. E agora, com base no empate com o Colorado, mostra esperanças com o futuro de sua equipe no decorrer do Campeonato Brasileiro.

Próximo jogo do Sport

O Sport volta a campo somente no próximo domingo (1/6), quando enfrenta o Mirassol, às 11h de Brasília), fora de casa, pela 11ª rodada do Brasileirão. Este será o último duelo antes da parada para o Mundial de Clubes. Após a pausa, mede forças com o Flamengo, na Ilha do Retiro, com a data e horário a serem definidos pela CBF.

