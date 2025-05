Guilherme encerra jejum e pede desculpas por pênalti perdido

Guilherme desencantou e encerrou o jejum de gols com a camisa do Peixe - (crédito: - Foto: Divulgação/Santos)

De vilão à herói na mesma semana. Guilherme, enfim, desencantou e foi decisivo para o triunfo do Santos sobre o Vitória por 1 a 0, neste domingo (25), no Barradão, pela 10ª rodada do Brasileirão. Assim, o camisa 11 não escondeu o alívio, celebrou a reviravolta e pediu desculpas pelo pênalti perdido diante do CRB, pela Copa do Brasil.

ATUAÇÕES DO SANTOS!

“Não é nada fácil falar agora. Feliz por mais um gol com a camisa do Santos. Foram dias difíceis para mim. Desafiadores. Quero ressaltar o vestiário e os funcionários que também fazem parte desse gol. Nunca fui tão abraçado. Quero pedir desculpas pelo pênalti perdido, sofri muito e ainda sofro. Mas eu também recebi muita força. Então quero dividir esse momento com todos”, disse.

Guilherme também encerrou um jejum de três meses. Afinal, o último gol do camisa 11 foi no dia 19 de fevereiro, pela 11ª rodada do Paulistão. Desde então, o destaque da campanha do acesso caiu de produção, perdeu o prestígio com a torcida e se tornou um dos mais criticados nas arquibancadas.

Com a vitória, o Santos chegou aos oito pontos e ocupa o 18º lugar. Já o Vitória, por sua vez, é o 17º colocado, com nove. O Peixe volta a campo na próxima quarta-feira (28), às 19h (de Brasília), em amistoso contra o Leipzig, da Alemanha, na Vila Belmiro. Depois, enfrenta o Botafogo, no domingo (1), às 16h, no mesmo local.

