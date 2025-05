Ancelotti conhece novo presidente da CBF e recebe festa em porta de hotel

Carlo Ancelotti desembarcou na pista do Galeão, no Rio de Janeiro, na noite deste domingo (25), e entrou em um ônibus do aeroporto. Em fotos publicadas pela CBF, técnico aparece utilizando um boné da Seleção Brasileira. Torcedores do Movimento Verde Amarelo, uma caracterização de torcida organizada do Brasil, aguardou o treinador na porta do Hotel Grand Hyatt, onde ele ficará hospedado e realizará, já na segunda-feira (26), sua primeira convocação à frente da Canarinho. Tanto a apresentação dele quanto o anúncio da lista ocorrerão a partir das 15h (de Brasília).

O novo comandante da Amarelinha também se encontrará com sua comissão técnica antes desse horário, além de cumprir agenda com o novo presidente da CBF, Samir Xaud, e a diretoria da entidade. A programação é a de que ocorra um almoço antes da apresentação.

LEIA MAIS: Era Ancelotti começa nesta segunda com apresentação e convocação

De acordo com informações da ESPN, o primeiro a receber o italiano foi Rodrigo Caetano, ainda na porta do hotel. Logo depois, ele conheceu o presidente recém-eleito da CBF, Samir Xaud. Ainda de acordo com informações, antes de entrar no hotel, Ancelotti caminhou até o grupo de torcedores no local e fez saudações.

Ancelotti escolherá sua moradia no Brasil durante essa primeira semana de hospedagem. Ou seja, até o próximo domingo (1º). Isso porque ele viajará para São Paulo no dia 2 a fim de iniciar os trabalhos com o grupo de convocados – as atividades ocorrerão no CT Joaquim Grava, do Corinthians.

Sabe-se, até o momento, que Ancelotti tem preferência por um apartamento, e não uma casa, como estava sendo oferecido a ele, na orla da Barra da Tijuca. Sua primeira ida à sede da CBF deve ocorrer na próxima terça (27).

