Suíte master, cozinha gourmet e descanso: o jatinho de R$ 420 milhões cedido a Ancelotti

Carlo Ancelotti desembarcou no Rio de Janeiro em um jatinho Bombardier Global 7500, na noite do último domingo (25), para iniciar sua trajetória à frente da Seleção Brasileira. Prestes a promover sua primeira convocação, o italiano já se usufruiu das primeiras regalias como técnico da CBF ao deslocar-se para o Brasil no modelo executivo de R$ 420 milhões. Vale pontuar que o aluguel do transporte ocorreu de forma pontual e exclusiva para o treinador e sua família.

Considerado um dos modelos mais avançados da aviação mundial, o jatinho impressiona pelo conforto e autonomia: de 14.260 km. Para se ter uma ideia, os passageiros contam com quatro zonas distintas de cabine a bordo. Há, ainda, um espaço reservado à suíte master com cama de casal e dois banheiros completos, além da cozinha gourmet e área de descanso.

Operado pela ‘VistaJet’, o voo VTJ-750 foi rastreado por mais de 15 mil usuários em tempo real no último domingo (25). A aeronave de matrícula 9H-VID pousou no Aeroporto Internacional do Galeão sob festa e forte esquema de segurança. Agentes, aliás, seguiram na cola do técnico até a chegada ao hotel na Zona Oeste do Rio.

Atributos especializados

Seguindo as especificações do site, trata-se de um jato com a melhor geração de energia da categoria — com capacidade de resfriamento de equipamentos de missão crítica. O piloto ainda conta com um modo manual digital que permite ajustar facilmente a pressão de altitude da cabine. Vale destacar que os assentos, exclusivos da marca, oferecem tecnologia de gravidade zero.

O modelo ainda conta com flexibilidade para comportar até oito macas para transporte médico, além da conversão entre plantas de evacuação médica, VIP e Chefe de Estado.

Repercussão internacional e coletiva

A apresentação oficial do italiano à imprensa acontece nesta segunda-feira (26) e reunirá mais de 200 profissionais da mídia esportiva de pelo menos oito países. O número expressivo de credenciamentos inclui jornalistas de Itália, Espanha, Alemanha, Japão, Estados Unidos, Emirados Árabes, Chile e Brasil. A cerimônia de boas-vindas ocorrerá em um hotel na Barra da Tijuca.

Uma equipe de produção tem registrado todos os momentos de Carlo no Brasil. A ideia é que o material sirva para integrar conteúdos futuros da Confederação. A chegada do italiano ao país, aliás, coincide com a posse do novo presidente da CBF, Samir Xaud – eleito em votação no domingo.

Primeira convocação de Ancelotti

Além da apresentação, o técnico também anunciará sua primeira convocação pela Canarinho – esta marcada para as 15h. A pré-lista vazada recentemente inclui 50 nomes, como Neymar, Gerson, Pedro, Igor Paixão, Oscar e Alex Telles. Já a estreia da nova comissão ocorrerá dia 5 de junho, em Guayaquil, contra o Equador, pelas Eliminatórias. Em seguida, o Brasil enfrentará o Paraguai, no dia 10, na Neo Química Arena, em São Paulo.

O primeiro treino está marcado para 2 de junho, no CT Joaquim Grava, do Corinthians. A convocação final será reduzida para 23 atletas e revelará o início das preferências do técnico em relação à formação da equipe canarinho.

Imersão de Carlo Ancelotti no Brasil

Embora tenha desembarcado com status de estrela internacional, Ancelotti demonstrou disposição para mergulhar na realidade do futebol brasileiro. Após os jogos de junho, o italiano pretende realizar visitas a centros de treinamentos, acompanhar partidas e estabelecer diálogos com técnicos que atuam no país.

A diretoria da CBF, por meio do coordenador Rodrigo Caetano e do técnico Juan, já traçou o plano de integração. Além disso, ainda segundo o UOL Esporte, a ideia envolve também as categorias de base. Ancelotti residirá no Rio de Janeiro durante o contrato, mas a entidade ainda definirá se os demais membros da comissão técnica permanecerão no país de forma contínua.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.