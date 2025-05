Canobbio dá passo importante em recuperação e corre no CT do Fluminense

Depois da cirurgia na face, Canobbio deu um passo importante em sua recuperação no Fluminense. Afinal, o jogador foi a campo pela primeira vez e deu algumas corridas no CT Carlos Castilho. No entanto, seu retorno aos gramados ainda irá demorar algumas semanas, mas há a expectativa para que ele dispute o Mundial. A informação é do portal “ge”.

Vale destacar que o uruguaio fez a atividade sozinho para evitar qualquer risco de impacto. A partir disso, começará a usar uma máscara para proteção no local e acompanhou, no Maracanã, o triunfo do Tricolor por 2 a 1, de virada, sobre o Vasco, pelo Brasileirão.

No dia 14, o jogador passou por cirurgia após sofrer uma fratura na face no início do jogo contra o Unión Española, pela 5ª rodada da Sul-Americana. Desde então, iniciou a recuperação em casa após um procedimento bem-sucedido.

Canobbio, no momento, é o vice-artilheiro do Flu na temporada, com seis gols, assim como tem duas assistências. Ele está atrás apenas de Germán Cano (14 tentos), que também está lesionado (joelho esquerdo).

Por fim, os comandados do técnico Renato Gaúcho voltam a campo na próxima quinta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), contra o Once Caldas, pela última rodada da primeira fase da Sul-Americana.

