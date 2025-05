Oscar tem edema na coxa e inicia tratamento no São Paulo

O meia Oscar passou por exames neste domingo (25/5), após deixar o duelo contra o Mirassol no sábado (24/5), ainda no intervalo, com dores na coxa esquerda. O jogador não teve nenhuma contusão mais grave detectada, mas sim um inchaço. Assim, passará por tratamento intensivo no Reffis Plus do clube.

“Substituído na partida contra o Mirassol por conta de dores na região posterior da coxa esquerda, o meia Oscar foi submetido a exame de imagem que não detectou lesão. Com um edema no local, o camisa 8 ficará em tratamento intensivo no REFFIS Plus, sendo reavaliado periodicamente quanto a melhora do quadro clínico”, escreveu o São Paulo, em nota.

Contudo, o São Paulo não estipulou um prazo para o retorno do camisa 8. Assim, Oscar deve ficar fora do duelo contra o Talleres, nesta terça-feira (27/5), no Morumbis, pela Libertadores. O Tricolor já está classificado para a próxima fase e a comissão técnica não deve forçar o meia na partida.

Em contrapartida, o São Paulo recebeu uma boa notícia. Afinal, recuperado de uma lesão de sindesmose no tornozelo esquerdo, o atacante Henrique Carmo fez trabalho regenerativo com os titulares do time principal neste domingo. Com isso, está à disposição do técnico Luís Zubeldia para o confronto contra o Talleres.

O São Paulo faz mais uma atividade nesta segunda-feira (26/5), antes do duelo contra o Talleres, pela Libertadores. O técnico Luis Zubeldía tem ao menos dez desfalques para o embate.

