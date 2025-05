Bayer Leverkusen anuncia a contratação do técnico Erik ten Hag

Erik ten Hag é o novo treinador do Bayer Leverkusen para a temporada 2025/26 - (crédito: Foto: Divulgação/Bayer Leverkusen)

O Bayer Leverkusen anunciou, nesta segunda-feira, a contratação do holandês Erik ten Hag para comandar a equipe na próxima temporada. Assim, o profissional chega para substituir Xabi Alonso, que deve ficar à frente do Real Madrid no lugar de Carlo Ancelotti, novo comandante da Seleção Brasileira.

Nesse sentido, o treinador assinou contrato com o clube alemão até junho de 2027, ou seja, por duas temporadas. Além disso, deu suas primeiras palavras sobre o acerto.

“É um dos melhores clubes da Alemanha e também pertence à elite europeia. O clube oferece excelentes condições, e as conversas com a diretoria me impressionaram muito”, disse.

Em outubro de 2024, o holandês deixou o comando do Manchester United. Na ocasião, a diretoria optou por demiti-lo, mesmo após as conquistas da Copa da Liga Inglesa na temporada 2022/23 e a Copa da Inglaterra 2023/24.

???? Erik ten Hag: „#Bayer04 ist einer der besten Vereine in Deutschland und gehört auch zur erweiterten europäischen Elite. Der Klub bietet hervorragende Bedingungen, die Gespräche mit den Verantwortlichen haben mich sehr beeindruckt.” #tenHag | #Werkself pic.twitter.com/O0jV4epvus — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) May 26, 2025

Isso porque os Red Devils tiveram seu pior início na Premier League na época. Nos sete primeiros jogos, a equipe só conquistou sete pontos. Diante deste cenário, o comandante não resistiu e agora terá mais um grande desafio na carreira.

Afinal, o Leverkusen tem feito excelentes temporadas sob o comando de Xabi Alonso e quer manter o crescimento não só no futebol alemão, como também no europeu.

