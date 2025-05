São Paulo tem até dez desfalques para duelo na Libertadores

O São Paulo se prepara para enfrentar o Talleres nesta terça-feira (27/5), às 19h, no Morumbis, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. Apesar de já estar classificado, o Tricolor busca terminar na melhor classificação geral possível para jogar os mata-matas em sua casa. Contudo, para o embate, o técnico Luis Zubeldía terá dez desfalques.

Afinal, Ruan, Lucas Moura, Luiz Gustavo, Calleri, Igor Vinícius. Ferreira, Marcos Antônio e Lucca estão entregues no departamento médico. Além disso, Oscar, que saiu com dores musculares na coxa esquerda no duelo contra o Mirassol, pelo Brasileiro, foi diagnosticado com um edema e será preservado no embate. Por fim, Alisson, que foi expulso contra o Libertad, terá que cumprir suspensão contra o Talleres.

Como Lucca ainda não evoluiu de sua torção no tornozelo direito, a comissão técnica pretende relacionar o atacante Henrique Carmo, que já está recuperado de um problema no tornozelo esquerdo. Ele ganhou alguns minutos no último jogo do São Paulo no sub-20, mostrando que pode estar à disposição do técnico argentino.

“Temos o Henrique, que é um bom jogador, juvenil, que já estava conosco, mas teve lesão. A planificação conosco é que jogue, termine sua recuperação e que tenhamos ele na partida da Libertadores. Estamos com grupo curto, os meninos do sub-20 já estão conosco. Os que já estávamos olhando já estão conosco, estão jogando, reforçaram a equipe”, disse Maxi Cuberas, auxiliar de Zubeldía, após o jogo contra o Mirassol.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.