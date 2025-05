Apresentação de Ancelotti na Seleção será uma das mais badaladas da CBF

Cercada de expectativa, a apresentação de Carlo Ancelotti como novo técnico da Seleção Brasileira, enfim, irá acontecer. Afinal, o italiano conversa com a imprensa e faz sua primeira convocação, nesta segunda-feira (26), às 15h (de Brasília), em hotel na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Assim, a primeira aparição do comandante tende a ser uma das mais badaladas dos últimos anos, com mais de 200 jornalistas de pelo menos oito países diferentes. A informação é do portal “ge”.

Isso porque foram mais de 500 pedidos de credenciamento para a cerimônia de apresentação da CBF. Dentre eles, estão veículos e agências de notícias internacionais. Terão jornalistas da Itália, Espanha, Estados Unidos, Emirados Árabes, Alemanha, Japão, Chile e Brasil.

Com uma cobertura especial, a entidade colocou uma produtora para acompanhar Ancelotti desde o voo de jatinho de Madri até a chegada ao Rio de Janeiro. O treinador, então, desembarcou em solo carioca, no Aeroporto do Galeão, por volta das 22h (de Brasília).

Dessa forma, a nova diretoria da CBF, composta pelo presidente Samir Xaud e seus pares políticos, estará na entrevista coletiva e recepcionou o italiano. Vale lembrar que Ednaldo Rodrigues, que era o dirigente à frente da contratação do treinador deixou a entidade antes mesmo da apresentação oficial.

Calendário e despedida do Real

O próximo compromisso da Seleção acontece no dia 5 de junho. O jogo acontece em Guayaquil, contra o Equador, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo, às 20h (de Brasília). Em seguida, no dia 10, o Brasil encara o Paraguai na Neo Química Arena.

Por fim, o treinador se despediu do Real Madrid no último sábado (24), na vitória por 2 a 0 contra a Real Sociedad, pela última rodada do Espanhol, no Bernabéu. No comando do clube merengue, conquistou duas Champions League, duas La Ligas, duas Supercopa da Uefa, duas Supercopa da Espanha, um Mundial de Clubes, um Intercontinental e uma Copa do Rei.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.