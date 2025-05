Dupla trabalha para retornar ao Flamengo pela Libertadores; Gerson preocupa

Gerson, do Flamengo, sentiu dores no joelho esquerdo no triunfo sobre o Palmeiras - (crédito: Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

O Flamengo terá uma semana decisiva para a sua sequência na Libertadores, visto que encara o Deportivo Táchira, na quarta-feira (28), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Nesse sentido, Allan e Pulgar trabalham para retornar aos gramados e ficarem à disposição do técnico Filipe Luís para a partida. A informação é do portal “ge”.

Por outro lado, o comandante ainda não sabe se poderá contar com Gerson. O meio-campista sentiu dores no joelho esquerdo no triunfo sobre o Palmeiras, no Allianz Parque, e será reavaliado. Além disso, De la Cruz segue fora de combate por causa de uma lesão no joelho esquerdo.

Allan e Pulgar se contundiram na vitória contra o Bahia, no dia 10 de maio, e desde então seguem em recuperação. Diante disso, os exames apontaram lesões musculares de grau 1 na posterior da coxa direita de ambos, que ficaram de fora nos jogos contra LDU, Botafogo, Botafogo-PB e Palmeiras.

Atualmente, o brasileiro está em uma fase de recuperação mais avançada. Isso porque o volante faz alguns trabalhos em campo junto a fisioterapia e deve se juntar parcialmente ao elenco nesta segunda-feira (26). O chileno, por sua vez, fez algumas atividades no sábado (24), mas ainda sem intensidade.

Para o duelo com o time venezuelano, o Rubro-Negro terá apenas um treinamento com o elenco completo no campo, além da atividade regenerativa desta segunda (26). A tendência é que Allan fique à disposição, enquanto Pulgar ainda é dúvida para o confronto.

