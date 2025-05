Caso de apostas: Bruno Henrique não comparece em audiência do STJD

Bruno Henrique, do Flamengo, não comparece em audiência online no STJD - (crédito: Fotos: Gilvan de Souza/Flamengo)

Bruno Henrique não compareceu à audiência online marcada pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol (STJD) na manhã desta segunda-feira (26). O atacante justificou a ausência com o compromisso do Flamengo no Ninho do Urubu, no mesmo horário da oitiva — previamente agendada para as 09h30 —, que apura seu suposto envolvimento em um esquema de manipulação de apostas.

Embora o comparecimento não seja obrigatório, o atleta recebeu uma intimação formal por meio de sua defesa na semana passada. O atleta se reuniu com seus advogados e, de acordo com o ‘O Globo’, as partes concordaram em priorizar a agenda do Rubro-Negro, que manteve o treino agendado normalmente.

O STJD reabriu o inquérito em 7 de maio, após a Polícia Federal indiciar o jogador por fraude esportiva. A investigação apontou que Bruno Henrique teria forçado um cartão amarelo durante partida contra o Santos, pela Série A de 2023, com a intenção de beneficiar apostadores. Neste caso, incluindo membros da própria família. Entre os citados está seu irmão, Wander Nunes Pinto Júnior, também convocado para depor nesta segunda-feira.

Punição esportiva a Bruno Henrique

O processo tramita com base no artigo 243-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata de manipulação de resultados. A penalidade possível inclui suspensão de até dois anos, além de multa. O vice-presidente do STJD, Maxwell Borges de Moura Vieira, atua como auditor responsável pelas oitivas e diligências do caso.

Fraude e alerta para gravidade

João Antonio de Albuquerque e Souza, presidente do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem (TJD-AD), classificou o episódio em questão como “fraude esportiva”. Em entrevista ao portal Leo Dias, o dirigente ressaltou que a prática compromete a essência do esporte, baseada na imprevisibilidade dos resultados. Ele entende que forçar situações artificiais em campo, com motivações externas, coloca a integridade das competições em risco.

Além disso, João Antonio destacou que, embora a legislação penal possa apresentar lacunas para configurar crime, no âmbito esportivo as punições são severas. Ele defendeu que o sistema de combate à manipulação de resultados siga moldes semelhantes ao antidoping, com mecanismos padronizados e rígidos para coibir desvios de conduta em todas as esferas do futebol.

Defesa de Bruno Henrique contesta acusações

Os advogados do atacante protocolaram um pedido de arquivamento do inquérito sob argumento de que a conduta atribuída não se encaixa na tipificação penal de crime. Ainda assim, reconhecem que a esfera desportiva possui autonomia para apurar e punir infrações disciplinares com base em regulamentos próprios.

Já o atacante se manifestou publicamente sobre o episódio em novembro de 2024, após o título da Copa do Brasil. “Eu acredito na Justiça lá de cima”, disse em entrevista à Globo após o jogo.

Provas analisadas e desdobramentos

A Polícia Federal apreendeu o celular do irmão de Bruno Henrique durante a investigação. Nessa ação, por exemplo, os agentes conseguiram analisar cerca de 3.989 mensagens dos irmãos. Parte dessas conversas levantou indícios de que o jogador teria conhecimento prévio do esquema e, portanto, contribuído.

O STJD ainda não definiu nova data para a oitiva do atleta. O andamento do processo dependerá da agenda do tribunal e das diligências que ainda serão realizadas. Enquanto isso, o atacante segue disponível para atuar pelo Flamengo, que optou por não afastá-lo do elenco durante o trâmite do inquérito.

