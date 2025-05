Palmeiras ainda não venceu no Allianz Parque pelo Brasileirão

Nem mesmo a derrota para o Flamengo por 2 a 0 neste domingo (25/5), por 2 a 0, tirou a liderança do Brasileirão das mãos do Palmeiras. O Verdão vem fazendo uma campanha sólida na competição até aqui, mas ainda não conseguiu superar um obstáculo em dez rodadas: o Allianz Parque.

Isso porque o Verdão ainda não venceu dentro da sua própria casa. Até aqui, o Palmeiras jogou três vezes no Allianz Parque. Na primeira rodada do Brasileirão, a equipe encarou o Botafogo, mas as equipes ficaram no 0 a 0. Depois, o Alviverde teve pela frente Bahia e Flamengo no estádio e em ambos saiu derrotado.

Contudo, o Palmeiras já conseguiu somar pontos diante de seu torcedor. Afinal, a equipe venceu dois clássicos contra São Paulo e Corinthians como mandante, mas os triunfos aconteceram na Arena Barueri. A situação até contrasta com o aproveitamento longe do seu estádio. Afinal, são cinco jogos e cinco vitórias, tendo um aproveitamento perfeito como visitante.

Mas para tentar conseguir sua primeira vitória no Allianz Parque, o Palmeiras terá que esperar mais um pouco. Isso porque o Verdão não joga mais no estádio, pelo Campeonato Brasileiro, antes da pausa para o Super Mundial.

O Verdão ainda encara o Sporting Cristal em seu estádio, mas será pela Libertadores. Depois, enfrenta o Cruzeiro, mas no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro. O Palmeiras teria um duelo contra o Juventude em sua casa, no dia 12 de junho, mas o embate acabou adiado por conta da viagem da equipe para os Estados Unidos. Assim, o próximo jogo no Allianz Parque, pelo torneio de pontos corridos, deve acontecer no dia 16 de julho, contra o Mirassol.

