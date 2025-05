Em apenas 10 rodadas, Fluminense iguala pontuação do primeiro turno de 2024

Depois de duas rodadas, o Fluminense voltou a vencer no Campeonato Brasileiro e igualou a mesma pontuação de todo o primeiro turno de 2024. Assim, os comandados do técnico Renato Gaúcho somam 17 pontos em dez rodadas, o mesmo número que o Tricolor alcançou em dezenove jogos na temporada passada.

Dessa forma, a equipe carioca, no momento, ocupa a 5ª colocação e tem cinco pontos de diferença para o líder Palmeiras. O Red Bull Bragantino, que também tem 17, entra em campo nesta segunda-feira (26), às 20h (de Brasília), contra o Juventude. Caso a equipe gaúcha vença por dois gols de diferença, o Flu entra no G4.

Esse cenário mostra que o Tricolor pode brigar por uma vaga na próxima Libertadores até o fim da competição. Bem diferente do contexto do ano passado, quando lutou contra o rebaixamento e só se salvou na última rodada, diante do Palmeiras.

Agora, o time volta suas atenções para uma decisão na Sul-Americana. Na próxima quinta-feira (29), entra em campo diante do Once Caldas-COL, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, e necessita da vitória para ficar com o primeiro lugar do Grupo F.

Por fim, o Fluminense mede forças com o Internacional, no domingo (1), às 20h30 (de Brasília), com o Internacional, no Beira Rio. Essa será a última partida da equipe antes da estreia no Mundial de Clubes, que acontece dia 17, às 13h (de Brasília), diante do Borussia Dortmund, nos Estados Unidos.

