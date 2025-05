Com novidade, De La Fuente convoca Espanha para semifinal da Liga das Nações

O técnico Luis de La Fuente convocou, nesta segunda-feira (26), os 26 jogadores da Espanha para a semifinal da Liga das Nações. Assim, o confronto com a França acontece no dia 5 de junho, em Stuttgart, na Alemanha.

Entre as novidades da lista, estão Gavi e Isco, que não era chamado desde 2019. A última partida foi no dia 10 de junho daquele ano, pelas Eliminatórias da Euro 2020 contra a Suécia, no estádio Santiago Bernabéu. Na ocasião, ele foi titular e atuou durante os 90 minutos na vitória por 3 a 0.

Cinco campeones del mundo y una lista para perpetuarnos en el trono europeo. ?? Toda la información: https://t.co/GqUOA09XfP #VamosEspaña | #NationsLeague pic.twitter.com/rqJYhTnLw8 — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) May 26, 2025

Por outro lado, o comandante não poderá contar com Laporte e Asencio, assim como Ferran e Rodri. Afinal, o primeiro é desfalque por conta de uma apendicite, enquanto o segundo voltou a jogar pelo Manchester City na última segunda-feira (19) e ficou um longo tempo longe dos gramados por conta de sua lesão.

Caso avance, a seleção espanhola pode encontrar Alemanha ou Portugal, que decidem a outra vaga. A grande final acontece na Allianz Arena, em Munique, no domingo, dia 8 de junho.

Veja a convocação completa Goleiros: Unai Simón, David Raya, Alex Remiro

Defensores: Pedro Porro, Oscar Mingueza, Le Normand, Cubarsí, Huijsen, Vivian, Grimaldo e Marc Cucurella.

Meio-campistas: Zubimendi, Mikel Merino, Pedri, Gavi, Fermín, Isco, Alex Baena e Fabián Ruiz.

Atacantes: Lamine Yamal, Nico Williams, Dani Olmo, Yeremy Pino, Samu, Morata e Mikel Oyarzabal.