Com Eriksen puxando a lista, Manchester United anuncia dispensas

O Manchester United promete uma grande reformulação após uma temporada decepcionante, com derrota na final da Liga Europa e um desempenho na Premier League que nem sequer garantiu vaga no top 10. Nesta segunda-feira (26), o clube anunciou três saídas: Christian Eriksen, Victor Lindelöf e Jonny Evans.

No último domingo, na rodada final do Campeonato Inglês contra o Aston Villa, o trio se despediu do clube. Em campo, o United venceu por 2 a 0, com Eriksen marcando um dos gols em cobrança de pênalti. O meia disputou três temporadas pelos Red Devils, somando 107 jogos e oito gols. Lindelöf, de 30 anos, completou oito temporadas e 283 partidas. Já Evans entrou em campo 240 vezes, em sua segunda passagem pela equipe.

VEJA: Bayer Leverkusen anuncia a contratação do técnico Erik ten Hag

Sob o comando de Rúben Amorim, o time fez uma campanha preocupante e terminou a Premier League na 15ª posição, com apenas 42 pontos. Fora de competições internacionais na temporada 2025/2026, o United vai precisar renovar o elenco e buscar melhores resultados — algo que a diretoria prometeu após a perda do título para o Tottenham.

Sobre o comando técnico, Rúben Amorim ainda não confirmou se continuará no clube na próxima temporada. Seu trabalho decepcionou e sofre críticas constantes de torcedores, da imprensa e de ídolos históricos do Manchester United. Contratado após bom desempenho no Sporting, o treinador não conseguiu repetir o sucesso em sua passagem pela Inglaterra.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.