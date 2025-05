Ancelotti revela conversa com Neymar e explica ausência em convocação

Carlo Ancelotti começou sua jornada na Seleção Brasileira. O treinador italiano, de 65 anos, foi apresentado nesta segunda-feira (26), no Hotel Grand Hyatt, no Rio de Janeiro, e divulgou sua primeira convocação. Contudo, o técnico deixou Neymar fora da sua primeira lista. Dessa forma, ele citou os problemas físicos para justificar sua decisão, revelou que teve uma conversa com o craque do Santos nesta manhã e ressaltou que conta com ele para a Copa do Mundo de 2026.

“Tentei selecionar jogadores que estão bem. Neymar teve uma lesão há pouco tempo. Todos sabem que o Neymar é um jogador importante, sempre foi e sempre será. Logicamente, infelizmente, atualmente temos muitos jogadores lesionados e que não podem estar na Seleção, como Neymar. O Brasil tem muitos jogadores talentosos e, logicamente, no caso específico do Neymar, contamos com ele. O Brasil conta com ele. Ele voltou ao Brasil para jogar e para se preparar bem para o Mundial. Falei com ele nesta manhã para explicar e ele está totalmente de acordo”, disse o treinador italiano.

Neymar sofreu uma grave lesão no ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo em outubro de 2023, contra o Uruguai, nas Eliminatórias. Desde então, não fez mais parte das convocações da Seleção. Neste período, o jogador retornou para o Brasil e assinou com o Santos no início deste ano. Contudo, voltou a sofrer com problemas musculares. Em 2025, ele soma 13 jogos, três gols e três assistências com a camisa do Peixe.

Em quarto lugar com 21 pontos, o Brasil ainda busca a classificação direta para a Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos. Assim, o primeiro desafio do treinador italiano no comando da Seleção Brasileira será contra o Equador, no Monumental de Guayaquil, em 5 de junho, às 20h (de Brasília), pela 15ª rodada das Eliminatórias, e depois contra o Paraguai, na Neo Química Arena, em São Paulo, no dia 10, às 21h45, pela 16ª rodada.

