Atlético: Cuca conta com retorno de Gabriel Menino para confronto na Sul-Americana

O técnico Cuca, do Atlético Mineiro, conta com um reforço importante para a última partida da fase de grupos da Sul-Americana. Gabriel Menino voltou a treinar e vai estar à disposição do treinador.

No último jogo, contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro no sábado (24), o jogador foi desfalque. De acordo a assessoria de imprensa do clube, ele estava com um quadro gripal severo. Nesta segunda-feira (26), Gabriel Menino treinou normalmente na Cidade do Galo e, dessa forma, volta a ser opção para o Cuca.

Apesar do retorno do jogador, o técnico segue com alguns desfalques. Guilherme Arana, Tomás Cuello, Cadu e Caio Maia estão em tratamento no departamento médico.

O Atlético Mineiro enfrenta o Cienciano na quinta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), na Arena MRV, pela sexta rodada da fase de grupos da Sul-Americana. A partida, portanto, é um confronto direto pela primeira posição do Grupo H.

Em primeiro, o clube peruano soma nove pontos, enquanto o Galo está na segunda colocação com oito. Dessa forma, o Atlético precisa vencer para terminar em primeiro e garantir vaga direta nas oitavas de final da competição.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.