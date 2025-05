Paiva prevê ‘ataque contra defesa’ em Botafogo x La U

Técnico do Botafogo, Renato Paiva já tem claro o desenho da partida contra a Universidad de Chile, nesta terça-feira (27), no Estádio Nilton Santos, pela rodada 6 do Grupo A da Copa Libertadores. Afinal, o Alvinegro precisa da vitória para alcançar as oitavas de final. Se empatar, torce para o lanterna Carabobo derrotar o Estudiantes, em La Plata, na Argentina. Mais fácil esperar a neve no sertão. O treinador português conta também o que esperar dos andinos.

“Creio que a La U vai ser mais defensiva. No Chile, a La U jogou bem, claro que com respeito. Agora, é a última partida, e a La U chega com vantagem, então, para mim, me parece claro que vão ser conservadores. Acredito que vai ser ataque contra defesa. Vamos ter cuidado quando não tivermos a bola”, prevê o técnico do Botafogo.

Diante das circunstâncias que se anunciam para a noite no Colosso do Subúrbio, Paiva sabe que a equipe carioca precisa, desde o primeiro minuto, tomar as rédeas da partida.

“Vamos encontrar uma linha de cinco, possivelmente duas linhas de cinco, uma equipe que vai certamente se defender como pode, não deixando de ser perigosa no contra-ataque. Temos de fazer uma exibição em termos posicionais e táticos muito parecida com o que fizemos contra o Estudiantes, que é estar ali, ser pressionantes, atacar com critério e de diversas formas, e depois no momento da perda fazer o que fizemos à equipe argentina, em especial no primeiro tempo, não dar qualquer hipótese deles, ao ganharem a bola, darem mais três ou quatro passes. Vamos encontrar muita gente à frente da linha da bola, e é sempre muito difícil jogar. O ideal, portanto, é marcar logo cedo”.

Situação do grupo do Botafogo

O Botafogo está na terceira colocação da chave, com nove pontos, mesma pontuação do Estudiantes, que leva a melhor no saldo de gols e fica na segunda posição. A Universidad de Chile tem dez e está em primeiro. O Carabobo é o último lugar, com apenas um ponto. Se não avançar, o Mais Tradicional disputará a Sul-Americana, entrando nos playoffs.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.