Web reage à convocação e ao primeiro dia de Ancelotti como técnico da Seleção

Carlo Ancelotti pousou no Rio de Janeiro pronto para assumir a Seleção Brasileira. O técnico foi apresentado nesta segunda-feira (26/5) e iniciou os trabalhos com uma coletiva de imprensa e a convocação dos atletas para a próxima data Fifa. A recepção ao italiano ainda teve direito a um encontro com Luiz Felipe Scolari, o treinador do penta, e um recado de vídeo de Carlos Alberto Parreira, comandante no tetra de 1994, além de muitas interações nas redes sociais. Os internautas reagiram ao novo mister e os nomes escolhidos para representar a Canarinho nos próximos compromissos.

Em um momento semelhante a uma passagem de tocha, Felipão subiu ao palco para prestigiar o italiano, presenteando Carlo com um agasalho retrô da Seleção Brasileira. “É um prazer, uma alegria, uma satisfação e uma felicidade estar contigo. Desejamos o melhor possível. Seja você, seja a pessoa que sempre foi, que vai conseguir no Brasil aquilo que já conquistou. Tudo de bom e o melhor para o nosso Brasil. Estaremos sempre com você”, parabenizou.

Antes do encontro com o técnico do penta, no telão, Carlos Alberto Parreira também prestou homenagens ao novo Mister do Brasil. “Querido Ancelotti, ficamos muito felizes que tenha aceitado o convite da seleção brasileira. Uma das mais famosas agora dirigida por um dos grandes treinadores do futebol mundial. Que possa alcançar o tão almejado hexa. Todo sucesso do mundo”, felicitou.

Nas redes sociais, os brasileiros repercutiram positivamente a chegada do ex-técnico do Real Madrid à seleção. Por meio de memes e declarações, a vinda de Ancelotti reviveu nos torcedores o sonho do Hexa. Confira a seguir alguns tweets a respeito do novo técnico do Brasil:

eu tava completamente desanimado com a seleção nos últimos anos



ancelotti reviveu completamente



espero que tenha sucesso

Eu admito: Me encontro 100% iludido e empolgado após essa apresentação e convocação do nosso Carlinhos Ancelotti!

eu assistindo a apresentação e primeira convocação do ancelotti na seleção brasileira



pic.twitter.com/OEqAxU7wng — MarjoSports (@marjosports) May 26, 2025