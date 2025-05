Richarlison comemora retorno à Seleção: ‘?? um prazer’

O atacante Richarlison está de volta à Seleção. Após 586 dias, o jogador voltou a ser convocado para vestir a camisa amarelinha. Aliás, isso aconteceu justamente na primeira convocação do técnico Carlo Ancelotti, com quem já trabalhou no Everton, da Inglaterra, entre 2019 e 2021. Assim, ele celebrou o retorno.

“Foram 586 dias sem sentir esse gostinho. Vocês não imaginam o prazer que é estar de volta! Vamos”, publicou o atacante nas redes sociais.

Recentemente, Richarlison conquistou o título da Liga Europa com o Tottenham. O treinador italiano, inclusive, explicou a escolha pelo atacante em sua primeira lista na Seleção Brasileira.

“Treinei o Richarlison no Everton. Não é que eu procure isso. Essa convocação sai de pensamento conjunto. Nós trabalhamos em conjunto, olhamos os jogadores e pensamos neste momento, considerando todas as dificuldades e os jogadores que estão suspensos. Pensando nisso, logicamente, conheço a atitude do Richarlison e do Casemiro. Eles têm vantagem nesse sentido”, completou.

Próximos compromissos de Richarlison com Ancelotti na Seleção

Apresentado nesta segunda-feira (26), no Hotel Grand Hyatt, no Rio de Janeiro, Carlo Ancelotti também convocou a Seleção. Dessa forma, o Brasil enfrenta o Equador, no Monumental de Guayaquil, em 5 de junho, às 20h (de Brasília), pela 15ª rodada das Eliminatórias, e depois contra o Paraguai, na Neo Química Arena, em São Paulo, no dia 10, às 21h45, pela 16ª rodada.

