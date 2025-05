CR7 marca, mas Al-Fateh vence Al-Nassr de virada no Saudita

O Al-Nassr perdeu para o Al-Fateh por 3 a 2, de virada, nesta segunda-feira (26), no Al-Fateh Club Stadium, em partida válida pela última rodada do Campeonato Saudita 2024/25.

Cristiano Ronaldo abriu o placar para o Al-Nassr aos 42 minutos do primeiro tempo. Em uma jogada ensaiada de escanteio, Al-Fatil desviou na primeira trave e o português apareceu livre no meio da defesa e cabeceou para o fundo do gol. Já aos 48, Vargas recebeu livre na pequena área e apenas empurrou para empatar a partida.

No segundo tempo, o Al-Nassr voltou a ficar à frente do placar aos 29 minutos. Cristiano Ronaldo puxou um contra-ataque do meio de campo em velocidade. Ele abriu pela direita com Boushal que, de primeira, deu assistência para Mané, na cara do gol, marcar o segundo dos visitantes.

No entanto, aos 35, Batna cobrou falta no ângulo e deixou tudo igual na partida. Já nos acréscimos, aos 50, Matheus Machado finalizou na trave, desviou no Bento e voltou para o atacante, que, portanto, marcou o gol da vitória do Al-Fateh.

