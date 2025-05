Cristiano Ronaldo indica possível saída do Al-Nassr: ‘Este capítulo acabou’

Cristiano Ronaldo deixou no ar a possibilidade de sair do Al-Nassr ao fazer uma publicação nas redes sociais. O atacante português, que marcou seu 99º gol pelo clube saudita nesta segunda-feira (26), está em fim de contrato e, pelas palavras que usou, parece que não vai renovar.

Na semana passada, o jornal espanhol ‘Marca’ informou que o Al-Nassr estaria preparando uma proposta de renovação gigantesca para CR7, com um salário de cerca de 15,2 milhões de euros por mês.

Em sua postagem, o jogador de 40 anos escreveu somente quatro frases.

“Este capítulo acabou. A história? Ainda está sendo escrita. Obrigado a todos.”

This chapter is over.

The story? Still being written.

Grateful to all. pic.twitter.com/Vuvl5siEB3

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) May 26, 2025