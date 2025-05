América x Atlético Goianiense pela Série B: onde assistir, escalações e arbitragem

América e Atlético Goianiense medem forças, nesta terça-feira (27), às 19h30, na Arena Independência. O embate pela nona rodada do Campeonato Brasileiro representa um duelo entre duas equipes que passam momentos de instabilidade no torneio. O Coelho encontra-se na 14ª colocação da Série B, com dez pontos. Já o Dragão tem um ponto a mais e está em 12º lugar.

Onde assistir

A partida terá a transmissão exclusiva do serviço de streaming Disney +.

Como chega o América

O time mineiro não vence há quatro rodadas na Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro, sendo três derrotas como visitante. Assim, pelo cenário, aproximou-se da zona de rebaixamento da competição. O último resultado positivo da equipe foi como mandante. Portanto, pelo fato do confronto com o Dragão ser dentro de casa, há a esperança que o América consiga quebrar a sequência negativa. A propósito, o América não perde na Arena Independência há mais de um ano e seis meses.

O técnico William Batista terá o retorno do meio-campista Miguelito. Isso porque o jogador boliviano ganhou efeito suspensivo depois de receber punição preventiva do STJD de cinco jogos por denúncia de injúria racial contra o atacante Allano, do Operário. Além disso, outros dois jogadores da posição são dúvidas. Alê e Yago Santos ainda sinalizam dores musculares.

Como chega o Atlético Goianiense

A equipe goiana soma uma invencibilidade de cinco embates na Série B, porém com apenas uma vitória. A partida marcará a estreia do técnico Fábio Matias. Inclusive, o novo treinador contará com o retorno de quatro jogadores. No caso, os meio-campistas Willian Maranhão e Shaylon. O volante se recuperou de uma fadiga muscular. Já o camisa 10 foi ausência desde o primeiro compromisso do Atlético Goianiense na Segunda Divisão. Isso porque sofreu uma contusão muscular.

Outra peça que volta a ficar disponível e passou pelo mesmo cenário foi o atacante Caio Dantas. Inicialmente, Shaylon e Caio devem ficar como opções no banco. O atacante William Pottker também voltará aos relacionados, já que cumpriu suspensão na rodada anterior.

AMÉRICA MINEIRO X ATLÉTICO GOIANIENSE

9ª rodada da Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 27/05/2025 (terça-feira), às 19h30 (de Brasília)

Local: Arena Independência, em Belo Horizonte (MG)

AMÉRICA MINEIRO: Matheus Mendes; Mariano, Júlio, Lucão e Paulinho; Kauã Diniz, Barros, Jhosefer; Figueiredo, Willian Bigode e Stênio. Técnico: William Batista.

ATLÉTICO-GO: Vladimir; Raí Ramos, Alix, Matheus Felipe, Conrado; Rhaldney, Willian Maranhão, Robert; William Pottker, Sandro Lima e Marcelinho. Técnico: Fábio Matias.

Árbitro: Lucas Canetto Bellote (SP)

Auxiliares: Anderson Jose de Moraes (SP) e Leandro Matos Feitosa (SP)

VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

