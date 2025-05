Augusto Melo aceita derrota política no Corinthians

Augusto Melo vai deixar a presidência do Corinthians. Em pronunciamento feito nesta segunda-feira (26) no Parque São Jorge, ele aceitou a derrota política antes mesmo da votação do Conselho Deliberativo que vai votar o impeachment do mandatário.

Apesar do pronunciamento do agora ex-presidente, a votação do Conselho do Corinthians seguirá normalmente no Salão Nobre do Parque São Jorge. Dessa maneira, a saída de Augusto Melo deve ser confirmada nas próximas horas.

Confira a declaração de Augusto Melo:

“Boa noite a todos! Primeiramente indignado. O jogo não acabou, mas saio de cabeça erguida. Saio do Corinthians neste momento, por enquanto, com salários em dia há sete meses, com planejamento de um ano que tinha tudo para dar certo. Deixando um contrato com a Multipark no qual o Corinthians se tornaria sócio. Saio do Corinthians deixando o contrato pronto do nosso CT, o alojamento da base.

Saio daqui muito feliz com o contrato da Adidas. A minha parte eu cumpri, com esses contratos todos saio daqui com mais de R$ 3 bilhões em arrecadação. Espero que tenham uma administração boa porque o Corinthians está em um patamar de equacionamento de dívidas. Todas minhas promessas foram cumpridas. Saio daqui, todos falaram de auditoria, e está feita. Está na mão do Conselho Fiscal. Espero que a torcida cobre isso. A minha parte eu fiz.

Amanhã tem um grande jogo. Fiz o meu melhor, passei por cima de desafios pesados. Fico orgulhoso por ter dado esse pontapé para o Corinthians chegar a esse patamar. Temos uma marca gigantesca e maravilhosa. Tive cinco meses de negociação difícil que foram os direitos de TV. Saio de cabeça erguida, missão cumprida, o próximo presidente tem a missão de dar sequência. Agora está aí para o torcedor cobrar as contas. Saio daqui com um grande contrato de estacionamento e agora vai receber uma sociedade.

Sou corintiano, não fico em casa torcendo contra a gestão. Tivemos coragem, está aí, está tudo pronto. O torcedor que cobre a melhoria para o Corinthians. Eu tive coragem de trocar contratos ruins por bons. Somos o único clube da Série A que não gastou um real nesse ano. Deixo o clube em oitavo lugar no Brasileirão, quando eu cheguei tinha atrasos. São sete meses de salários em dia. Saio com superavit. Missão cumprida. Não é renúncia, ao contrário, não vou participar dessa palhaçada. Não estou renunciando, vou brigar para continuar aqui. Vai ter a votação, eles são a maioria, não tenho dúvida de que a votação vai passar, temos 60 dias para a assembleia geral e vamos brigar pelo Corinthians. Tudo o que fiz foi pelo Corinthians. Estou muito confiante no meu time, acabei de falar com o Dorival. Saio daqui também deixando o ingresso congelado.

Saio de cabeça erguida. Se estamos fazendo algo bom para o Corinthians, o que estamos fazendo de errado? O seu dever, torcedor, é também cobrar. Cobrem as aberturas das contas. Por que vocês acham que queriam me tirar daqui correndo? O torcedor agora tem a chance de cobrar as aberturas das contas. Façam isso pelo bem do Corinthians. Obrigado, até breve”.

