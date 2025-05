Huracán x Corinthians: onde assistir, escalações e arbitragem

O Corinthians joga sua vida na Copa Sul-Americana nesta terça-feira (27/5), às 21h30, contra o Huracán, pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A partida acontece no estádio Tomás Adolfo Ducó, em Buenos Aires. O Timão é o segundo colocado, com oito pontos e precisa vencer para ir aos playoffs da competição. Caso empate ou perca a partida, precisa de um tropeço do América de Cali para não ser eliminado. Já os argentinos já estão classificados e praticamente com a primeira colocação garantida, já que precisa ser derrotado por sete gols pelos brasileiros para perder a liderança da chave.

Onde assistir

A partida terá transmissão da ESPN, SBT e Disney+.

Como chega o Huracán

O Huracán chega na liderança do grupo com 11 pontos e só perder a vaga direta nas oitavas caso perca por sete gols de diferença. Além disso, no próximo final de semana disputa a final do Torneio Apertura do Campeonato Argentino contra o Platense. Até por isso, Frank Kudelka pode promover alterações no time titular. Desfalque mesmo apenas Daniel Zabala, que está no departamento médico. Assim, os argentinos devem ter um time misto no estádio Tomás Adolfo Ducó.

Como chega o Corinthians

Por outro lado, o Corinthians está há quatro jogos sem sofrer gols na temporada. Aliás, a equipe de Dorival Júnior ficou no 0 a 0 com o Atlético-MG, onde poupou os titulares pensando justamente neste duelo em Buenos Aires. Além disso, o treinador viu Yuri Alberto sofrer uma fratura na lombar e desfalcar o time por tempo indeterminado. Por fim, Gustavo Henrique seguem no departamento médico. Contudo, a boa notícia está com Rodrigo Garro e Memphis Depay, que estão com o grupo que viajou par a Argentina e devem estar no banco de reservas para o embate, podendo ganhar minutos em Buenos Aires. A participação dos dois vai depender exclusivamente do técnico alvinegro.

HURACÁN X CORINTHIANS

Sexta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana

Data e horário: 27/05/2025 às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Tomás Adolfo Ducó, Buenos Aires (ARG)

HURACÁN: Hernán Galíndez; Tomás Guidara, Fabio Pereyra, Marco Pellegrino e César Ibáñez; Emmanuel Ojeda e Leornado Gil (Leonel Pérez); Walter Mazzantti, Makto Milijevic e Gabriel Alanis; Leonardo Sequeira. Técnico: Frank Kudelka.

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Angileri; Raniele, Breno Bidon, Maycon e Igor Coronado; Ángel Romero e Héctor Hernández. Técnico: Dorival Júnior.

Árbitro: Gery Vargas (BOL)

Assistentes: Jose Antelo (BOL) e Edwar Saavedra (BOL)

VAR: Wilfredo Campos (BOL)

