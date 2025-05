Palmeiras conquista vitória, de virada, sobre o Flamengo no Brasileirão sub-20

O Palmeiras superou o Flamengo, de virada, por 2 a 1, nesta segunda-feira (26), na Arena Barueri, em duelo que abriu a 12ª rodada do Brasileirão sub-20. Os paulistas demonstraram domínio das ações desde o começo, mas viram o Rubro-Negro sair na frente com o centroavante Pedro Leão. Apesar disso, o cenário adverso não amedrontou o Alviverde, que reverteu a desvantagem com dois gols do atacante Thalys.

Com o resultado positivo, o Verdão se mantém como o líder isolado, com 27 pontos, e impede que o Athletico tenha condições de ultrapassá-lo. Por outro lado, os cariocas permanecem na terceira colocação, com 20 pontos. Pode perder a posição, aliás, a depender dos resultados dos compromissos de Juventude, Bragantino ou Vasco.

Flamengo abriu o placar, mas Palmeiras demonstra poder de reação

O Alviverde e o Rubro-Negro protagonizaram uma etapa inicial bastante movimentada. O time paulista foi dominante, com maior volume de jogo, produção de chances claras e posse de bola. Entretanto, o Flamengo saiu na frente do placar, com o bom posicionamento e oportunismo de Pedro Leão. O centroavante fez o seu sétimo gol no Campeonato Brasileiro sub-20. A vantagem do adversário não intimidou o Palmeiras, que manteve a postura ofensiva.

O intuito foi pressionar para conseguir o empate, especialmente com as jogadas de velocidade pelas pontas. Erick Belé até marcou em duas ocasiões, mas em ambas as situações a arbitragem anulou os gols ao assinalar impedimento nas origens das jogadas. O Verdão se mostrou insistente e foi coroado com o empate aos 45 minutos do primeiro tempo. Thalys converteu pênalti, que Gilberto sofreu.

Virada do Alviverde

O Flamengo deu sustos no adversário com chute rasteiro de Rayan Lucas. Contudo, a chegada não abalou o Alviverde, que manteve a atitude impositiva. Aos cinco minutos, depois de erro dos cariocas, os jogadores do Verdão iniciaram contra-ataque e Heittor serviu Thalys. O camisa 9 teve somente o trabalho de empurrar para o fundo das redes e virar o jogo, aos seis minutos.

Na jogada seguinte, o Rubro-Negro tentou a reação, mas a finalização foi por cima do gol. Mesmo com a virada, o Alviverde seguiu com o comportamento ofensivo. Thalys tentou ampliar a vantagem, mas o chute foi bloqueado pela defesa da equipe carioca. Na sobra, Da Mata teve a terceira intervenção importante na partida ao travar finalização de Rafael Coutinho. O camisa 9 do Palmeiras levou perigo mais duas vezes, mas o goleiro Nannetti, do Flamengo, fez defesas essenciais. Após as substituições, o Palmeiras não conseguiu manter o ímpeto físico e o Flamengo equilibrou as ações.

