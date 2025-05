Bragantino vence o Juventude e embola briga na parte de cima da tabela

O Bragantino segue na cola dos líderes do Campeonato Brasileiro. Na noite desta segunda-feira (26), o Massa Bruta venceu o Juventude por 1 a 0, com gol de Jhon Jhon, no duelo que encerrou a décima rodada da competição.

Com o resultado, o Bragantino manteve a quarta colocação, com 20 pontos, e está a apenas dois pontos do líder do Palmeiras. Já o Ju ainda não pontuou fora de casa e amarga a 19ª colocação, com apenas oito pontos conquistados.

Na próxima rodada, o Massa Bruta pode assumir a liderança do campeonato, se vencer o Vasco, em São Januário, no próximo sábado (31). Já o Juventude vai em busca da reabiltação dentro de casa, no clássico regional contra o Grêmio, no domingo (01).

Jhon Jhon marca golaço antes do intervalo

A partida começou com o Bragantino melhor na partida, permanecendo mais no campo de ataque. Na primeira grande oportunidade, Jhon Jhon recebeu na área, saiu de cara com o goleiro, mas chutou para fora. O Juventude respondeu ao longo da primeira etapa e teve uma boa chance. Após cruzamento na área, Mandaca subiu mais alto e cabeceou com tudo no travessão.

Antes do intervalo, o jogo ficou mais truncado, com poucos espaços. Nisto, a bola parada foi o trunfo dos dossos da casa. Em falta quase na risca da área, Jhon Jhon bateu com perfeição, sem chances para Gustavo, e abriu o marcador para o Massa Bruta.

Jogo truncado e vitória do Bragantino

Na segunda etapa, o Juventude tomou mais atitude e atacou mais. Na primeira oportunidade, Jadson arriscou e Cleiton fez boa defesa. O Bragantino respondeu, mais uma vez com Jhon Jhon na jogada. O camisa 10 saiu na cara do gol e cruzou para Sasha, que acabou errando o alvo.

Na reta final, os gaúchos tentaram pressionar e partiram para o campo de ataque. O Bragantino ainda teve Lucas Barbosa expulso, já nos acréscimos. No último lance, Nenê teve a oportunidade em cobrança de falta, mas acabou cobrando por cima da meta e a vitória ficou com os donos da casa.

BRAGANTINO 1 X 0 JUVENTUDE

Campeonato Brasileiro – 10ª rodada

Data: 26/5/2025

Local: Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)

Gol: Jhon Jhon, 48’/1ºT

BRAGANTINO: Cleiton; Andres Hurtado, Pedro Henrique, Guzmán e Juninho Capixaba; Gabriel (Fabinh0, 22’/2ºT), Eric Ramires (Matheus Fernandes, 22’/2ºT) e Jhon Jhon (Eduardo Santos, 39’/2ºT); Lucas Barbosa, Thiago Barbas (Eduardo Sasha, 10’/2ºT) e Laquintana (Vinicinho, 10’/2ºT). Técnico: Fernando Seabra

JUVENTUDE: Gustavo (Marcão, intervalo); Ewerthon, Rodrigo Sam Marcos Paulo e Alan Ruschel; Caíque, Jadson (Peixoto, 36’/2ºT), Mandaca e Batalla; Batalla (Garcez, 40’/2ºT), Giovanny (Nenê, 19’/2ºT) e Gilberto (Gabriel Taliari. 19’/2ºT). Técnico: Claudio Tencati

Árbitro: Lucas Casagrande (PR)

Assistentes: Rafael Trombeta (PR) e Luis Carlos de Franca Costa (RN)

VAR: Rafael Traci (SC)

Cartões Amarelos: Lucas Barbosa, Thiago Barbas e Andrés Hurtado (BRA); Gustavo, Mandaca, Caíque e Jadson (JUV)

Cartão Vermelho: Lucas Barbosa (BRA)

