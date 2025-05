Jornal espanhola afirma que Lamine Yamal deve assinar novo contrato com o Barça

Lamine Yamal está perto de estender o seu vínculo junto ao Barcelona. A jovem estrela do clube catalão deve assinar, nos próximos dias, um novo contrato que deve ir até 2031. Nos últimos dias, Joan Laporta, presidente do clube, realizou reuniões com o agente do jogador, Jorge Mendes, que encaminharam a negociação.

De acordo com o jornal Mundo Deportivo, a assinatura pode acontecer já nesta terça-feira (27), com a presença de Yamal, Mendes, Laporta e Deco, diretor esportivo do clube. Com isso, o Barça cumpre a sua expectativa de fechar o negócio antes do jogador defender a Seleção Espanhola na Data FIFA de junho.

O novo vínculo tem um ano a mais que o atual. Entre os detalhes que ainda não estão decididos, está a cláusula de rescisão, mas tudo já está encaminhado para um bom acordo. Além disso, a renovação ai de encontro ao interesse do clube e de Mendes de fazer de Yamal o grande símbolo do Barça nos próximos anos. No dia 13 de julho, Lamine completa 18 anos e ainda tem muita história para escrever na Catalunha.

