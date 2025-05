Retrospecto do Botafogo na Libertadores indica emoção até os últimos minutos

É recomendável que os torcedores do Botafogo consultem um cardiologista antes do confronto contra a Universidad de Chile, nesta terça-feira (27), às 21h30, no Estádio Nilton Santos, pela última rodada do Grupo A desta edição da Copa Libertadores. Afinal, o Glorioso só está vivo na competição graças a gols nos últimos minutos. Os nove pontos da equipe alvinegra tiveram sempre o mesmo desfecho (duas vezes contra o Carabobo e uma vez contra o Estudiantes). O lance salvador só veio após os 40 minutos do segundo tempo. A julgar por este componente, vai ser, portanto, com emoção!

De Paula, em cobrança de falta com desvio na zaga, resolveu a parada contra o Carabobo, no Nilton Santos, no primeiro turno. Contra o mesmo rival venezuelano, fora de casa, Cuiabano decretou um triunfo suado sobre o lanterna da chave. De volta ao Rio de Janeiro, Artur, em jogada genial, sentenciou a vitória sobre o Estudiantes, na última jornada, no Colosso do Subúrbio. Neste “tudo ou nada” do confronto contra os andinos, é difícil selecionar palavras para definir o que vem pela frente. O flerte com o drama é uma marca da equipe do técnico Renato Paiva, além de um clichê da própria Libertadores.

“Se for resiliência, você não dá dois chutes na bola. Só técnica, não sabe o que vai fazer em campo. Se for tática e não der dois chutes certos, não conseguir fazer os fundamentos, não consegue jogar. Antes da resiliência, houve tática, técnica, física e a parte emocional de dizer que o Estudiantes não vai jogar e que não vão fazer três passes”, destacou o técnico Renato Paiva, ao Jogada10, após a vitória sobre a equipe de La Plata.

Técnico do Botafogo acertou previsão

Atual campeão continental, o Botafogo ainda não entrou na zona de classificação para as oitavas de final em cinco rodadas de Libertadores. Chilenos e argentinos se alternaram na liderança da chave. Já o Mais Tradicional passou o torneio todo em terceiro lugar. Agora, contudo, tem a derradeira chance de entrar no G2 se vencer a Universidad de Chile.

Outro dado na prévia do confronto desta terça é a previsão certeira de Paiva. Antes da terceira rodada, o técnico sentenciou que a briga por duas vagas na fase seguinte da Libertadores ficaria para a última jornada. O Grupo A, assim, ainda não tem ninguém confirmado no mata-mata final.

