Fábio celebra renovação com o Fluminense: ‘Presente de Deus na minha vida’

O Fluminense anunciou a prorrogação do contrato do goleiro Fábio, de 44 anos. O vínculo anterior expirava no final de 2025 e agora vai até dezembro de 2026. O arqueiro, inegavelmente, é um dos principais jogadores do time nesta temporada e líder em defesas difíceis no Campeonato Brasileiro.

“Mais um presente de Deus na minha vida, fazer parte dessa história. Cada dia, a gente vem escrevendo, desde a minha chegada ao Fluminense. Uma porta aberta que Deus direcionou. A gente tem cada vez mais se dedicado, melhorado para dar alegria ao nosso torcedor. Quero agradecer a Deus por me conceder saúde, poder vestir essa camisa maravilhosa e fazer parte da linda família tricolor”, disse,

“O torcedor que sempre me dá todo apoio e onde eu vou recebo esse carinho. Agradecer a Deus e todos que fazem parte dessa história, que vem sendo escrita a cada jogo e é assim que eu levo a minha vida. Assim como minha família, que está presente em todas as decisões, direcionado sempre com muita fé”, completou.

Nosso ídolo tá de contrato renovado e deixou um recado pra vocês! O FÁBIO FICA! ???????????? pic.twitter.com/HdWOLUUesO — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) May 26, 2025

Recorde no horizonte

Fábio está perto de quebrar um recorde histórico no futebol. O goleiro do Fluminense precisa de 19 jogos para se tornar o recordista de partidas na história do esporte. Portanto, a marca pode ser alcançada no segundo semestre da temporada, depois da disputa do Mundial de Clubes da Fifa, nos Estados Unidos.

Segundo o levantamento do “ge”, o jogador soma 1371 jogos na carreira. Os números foram checados com Athletico-PR, Fluminense, Cruzeiro e Vasco, onde o goleiro atuou durante a carreira. Dessa forma, restam 19 jogos para igualar o ex-goleiro Peter Shilton. O inglês encerrou a carreira em 1997 com 1390 partidas oficiais.

Peter Shilton é um lendário arqueiro que marcou história com o Nottingham Forest, na década de 70. No clube britânico, conquistou dois títulos da Liga dos Campeões e um do Campeonato Inglês. Além disso, também defendeu a seleção de seu país por duas décadas. Assim, ele também é recordista de jogos pela Inglaterra.