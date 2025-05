Neymar desabafa sobre críticas extracampo: ‘Porque dentro de campo eu entrego’

Neymar participou da transmissão da vitória do Oklahoma City Thunder sobre o Minnesota Timerwolves, na noite da última segunda-feira (26), pelo Jogo 4 das Finais da Conferência Oeste da NBA. Em live pelo Disney+, o camisa 10 do Santos reagiu às jogadas ao lado de amigos, participou de desafios e fez um longo desabafo sobre as críticas que tem recebido desde seu retorno.

O atacante comparou o tratamento dado a atletas no Brasil com o que observou ontem nos EUA. “Todo mundo leva a vestimenta como parte do show. Aqui no nosso país, não. A galera vê de um jeito diferente, de uma maneira mais marrenta. Se você chega de óculos escuros, correntão, como o Memphis… Para ele trata-se de algo normal, mas a galera vê diferente e o critica por isso”, iniciou.

“Quer polêmica, né? Brasil sempre quer polêmica! EUA já estão muito avançados nisso. […] Eles têm a vida deles!”, afirmou. Ainda segundo ele, o espetáculo da NBA serve como referência de como o entretenimento pode ser integrado ao esporte sem comprometer o desempenho dos atletas.

Críticas além das quatro linhas

O astro também criticou o excesso de julgamentos que têm atingido sua vida pessoal. Ele afirmou que os comentários ultrapassam os limites do aceitável quando colocam em xeque seu caráter e sua família.

“A corneta, a crítica quando passa do ponto, quando mexe com teu caráter e tua família, excede. Eu não vejo problema nenhum de falar que joguei mal. Ou que está jogando mal, que vem jogando mal. Ponto final! Faz parte. Mas falando de mim, as críticas ultimamente não são assim. Você vai reclamar de mim dentro de campo? Como? Não vai! Porque dentro de campo eu entrego! Vai falar fora”, rebateu o jogador.

Julgamentos ao conservadorismo

Além disso, o jogador do Santos reforçou que muitas das críticas ignoram sua dedicação ao clube e sua liberdade individual extracampo. Ele defendeu seu direito de investir em projetos como a Kings League e lamentou a falta de compreensão de parte do público quanto à multifuncionalidade do atleta moderno.

“Mas fora é minha vida, o que eu faço! Por exemplo: amanhã vão falar disso aqui [da live]. E às vezes não tem nada a ver. Por isso que eu falo que o Brasil está atrasado nesse sentido. O entretenimento, o networking, um business man que, ao mesmo tempo também se fala do jogador… faz parte! Faz tudo crescer”, afirmou o camisa 10.

???? Neymar vai deixar o PSG e vai para NBA.pic.twitter.com/viEYojYHas — Sala12 (@OficialSala12) June 30, 2022

“Você ser um cara que investe na Kings League, por exemplo. Te criticam por isso! Mas não tem nada a ver com teu trabalho, com teu esporte”, completou.

Dedicação de Neymar ao Santos

Ele também mencionou o esforço que tem feito para estar à disposição do Peixe, clube ao qual retornou nesta temporada. Conforme relatou, muitos ignoram os sacrifícios exigidos para que ele consiga atuar em alto nível.

“Mas para que vou ficar explicando para os caras que não vão entender o que eu falo? Não vão entender, não estão no meu dia a dia, não sabem o que eu faço, o quanto me dedico, do quanto abro mão para estar jogando. É difícil!”, concluiu o atleta.

Comparações de cultura esportiva

Uma experiência recente do astro nos EUA surgiu como embasamento do discurso. Ele contou que, horas antes de uma partida entre Golden State Warriors e Miami Heat, teve a oportunidade de almoçar com os jogadores Jimmy Butler e Draymond Green. A ocasião serviu como exemplo para destacar o contraste com o futebol brasileiro.

“Você vai ver como vai ser a Copa do Mundo. Eu acho que vai ser absurda! […] O jogo de basquete (NBA) você não vai só para assistir um jogo de basquete. Tem um show. Tem uma pausa, entra gente dançando. […] No futebol, tem um jogo de 90 minutos e no intervalo não tem nada. […] Por que não dentro do estádio? Fazer uma coisa diferente? O entretenimento pode ser usado de várias formas. E sem prejudicar o foco de cada um”, concluiu.

