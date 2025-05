Presidente do Santos confirma presença de Neymar em amistoso

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, confirmou que Neymar vai estar em campo no amistoso contra o RB Leipzig. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira (28), às 19h, no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, a casa nova do RB Bragantino, em um dos jogos que o time alemão promove em sua turnê pelo Brasil.

A presença do craque era uma incógnita, já que ele ainda vem adquirindo ritmo, após se recuperar de lesão na coxa esquerda. Contudo, Neymar é patrocinado pela marca que dá nome às equipes e, por isso, vai disputar a partida. O fato dele ser garoto propaganda, inclusive, ajudou nas negociações.

“Esse amistoso representa uma grande oportunidade de projetarmos ainda mais a imagem do Santos no cenário internacional, ao mesmo tempo em que valorizamos nossos patrocinadores. Desde o início da gestão, traçamos estratégias voltadas para ampliar a visibilidade global do clube e criar novas fontes de receita. A presença de Neymar colabora ainda mais para este movimento e abre portas para iniciativas extracampo que fortalecem a nossa marca”, disse o presidente do Santos, Marcelo Teixeira.

Além disso, o Santos usará este amistoso também como uma preparação para o próximo duelo no Campeonato Brasileiro. O Peixe encara o Botafogo no dia 1° de junho, em jogo crucial para a equipe sair da zona de rebaixamento. Inicialmente, o confronto está marcado para a Vila Belmiro, mas a diretoria tenta levar o jogo para a cidade de São Paulo.

