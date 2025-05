Poze do Rodo rebate críticas por polêmica em avião durante jogo do Flamengo; veja vídeo

Poze do Rodo rebate críticas por polêmica em avião durante jogo do Flamengo - (crédito: Foto: Reprodução/Instagram)

Um voo comercial entre São Paulo e o Rio de Janeiro se tornou palco de uma situação que colocou Poze do Rodo no centro de uma polêmica na tarde do último domingo (25). Isso porque o funkeiro acompanhava a partida entre Flamengo e Palmeiras pelo celular quando comemorou de forma efusiva o gol de Giorgian De Arrascaeta. A postura causou desconforto em alguns internautas, e o artista se manifestou sobre o tema horas depois.

Poze estava a bordo enquanto Arrascaeta se preparava para cobrança de pênalti no Allianz Parque. O funkeiro elevou o celular para quem quisesse acompanhar e, após o gol, filmou outros passageiros pedindo que os mesmos celebrassem. Aliás, o artista já havia tomado chopp durante a conexão.

“Fiquei até suave [na comemoração]. Podia ter extravasado legal. Dá um tempo”, disse ele em meio à repercussão negativa.

Reações dos passageiros

O comportamento do cantor gerou desconforto dentro do avião e críticas nas redes sociais logo após o pouso. Diversos internautas apontaram a falta de bom senso e o desrespeito aos demais viajantes. Comentários como “dinheiro não compra educação” e “certamente não sabe viver em sociedade” repercutiram nos perfis que republicaram vídeos da cena.

Já o funkeiro demonstrou desprezo pelas reações ao momento do gol: “Quem não gosta, compra um jato. Vai sozinho”. Ao comentar as críticas que recebeu, o cantor defendeu seu estilo e sua liberdade individual: “Sabe que a gente trabalha com a lógica e sinceridade. Meu jeito de ser é esse mesmo e não vou mudar por ninguém, valeu?” .

Poze do Rodo nas redes sociais

Já em casa, o artista voltou às redes sociais para confrontar diretamente os comentários negativos sobre o ocorrido. Ele refutou a ideia de que os passageiros se sentiram constrangidos ou intimidados. Segundo o cantor, o vídeo retratava apenas um momento de descontração.

“Estou lá no avião, a mesma passagem que eu paguei, geral pagou também. Não tem escrito ali que a partir do momento que entrou no avião tem que ficar em silêncio. Tem isso não, filho!”, declarou.

Polêmicas recentes

O cantor já protagonizou outras situações controversas recentemente. Em janeiro, após a prisão de seu amigo Oruam, o funkeiro compartilhou um desabafo nas redes. Na ocasião, relatou ter enfrentado diversos processos judiciais.

“Hoje tenho para mais de 19 processos nas costas, mas na fé não vai dar em nada”, afirmou, ao mesmo tempo em que aconselhava o colega: “Se estou sendo chato, então é para o seu bem. Eu te amo, filho!”.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.