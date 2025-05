Roma acusa meia da Fiorentina de agressão contra jogadores após clássico

O meia Nicolò Zaniolo, atualmente na Fiorentina, protagonizou uma polêmica intensa após o clássico contra a Roma na segunda-feira (26), pela semifinal do Campeonato Primavera. Acontece que o episódio mais controverso não ocorreu durante a vitória do La Viola por 2 a 1, mas nos bastidores.

Em nota, a Roma acusou o jogador de ter invadido o vestiário romanista para estimular a violência. O clube alega que o meia provocou seus respectivos atletas, e dois sofreram agressões físicas. Por fim, o comunicado também serviu para repudiar veementemente esse tipo de conduta no esporte.

“A AS Roma não pode deixar de condenar firmemente qualquer forma de conduta ou comportamento agressivo que não esteja alinhado com os valores do esporte”, dizia um trecho.

Versão da Fiorentina

A Fiorentina reagiu rapidamente à acusação e divulgou a defesa pública de Zaniolo, que, por sua vez, negou a versão da Roma. Seguindo o relato, o meia desceu ao vestiário para cumprimentar atletas de ambas equipes, com objetivo de parabenizá-los.

“Desci ao vestiário para parabenizar os meninos da Fiorentina e depois fui ao da Roma para cumprimentá-los. Mas em certo momento eles começaram a me insultar. Nesse ponto, para evitar que a situação degenerasse, preferi sair”, explicou o meia.

Zaniolo ainda reforçou que sua saída do local visava evitar um agravamento do desentendimento. Contudo, a Roma manteve sua posição e reforçou a gravidade do ocorrido, sobretudo por se tratar de um ex-jogador formado no clube e com uma trajetória expressiva.

Expulsão de Zaniolo pela Fiorentina

Distinto ao Campeonato Primavera, o clássico entre os times principais, no dia 04 de maio pela Serie A, terminou com vitória da Roma pelo placar mínimo. Zaniolo, aliás, acabou expulso na ocasião e contribuiu para o clima inflamado da partida. O meia está emprestado pelo Galatasaray ao clube italiano desde o início do ano.

Embora tenha acumulado 128 partidas pela Roma, com 24 gols e 18 assistências, sua trajetória no clube foi marcada por lesões e episódios extracampo. A acusação mais recente apenas reforça a instabilidade que tem cercado sua carreira nos últimos anos.

Investigação em andamento

A Federação Italiana de Futebol (FIGC) tem analisado os relatos e avalia possíveis medidas disciplinares. Apesar das versões conflitantes, o caso já repercute fortemente na imprensa esportiva italiana e nas redes sociais, onde torcedores demonstram surpresa com a atitude atribuída ao meia.

Caso as acusações se confirmem, Zaniolo poderá enfrentar sanções que envolvem desde advertências formais até suspensão de competições nacionais. A depender dos desdobramentos, o episódio pode afetar diretamente seu vínculo com a Fiorentina e o Galatasaray, além de comprometer futuras convocações para a seleção italiana.

