Ancelotti estará no Nilton Santos para assistir Botafogo x Universidad de Chile

Apresentado oficialmente como técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti iniciará sua observação pelo futebol do país. Com isso, o italiano estará no Nilton Santos para acompanhar de perto o jogo entre Botafogo e Universidad de Chile, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. A informação é do portal “Lance”

Além disso, também estarão presentes no estádio os auxiliares do técnico, o gerente Juan e o diretor de seleções, Rodrigo Caetano, farão parte da comitiva.

Ele também planeja assistir a Flamengo x Deportivo Táchira, no Maracanã, na quarta, também pelo torneio continental, e Corinthians x Vitória, no domingo, pelo Brasileirão.

O comandante divulgou sua primeira lista de convocados nesta segunda-feira (26). No entanto, não selecionou qualquer jogador do Alvinegro para os próximos jogos do Brasil, diante de Equador e Paraguai. Vale lembrar que Igor Jesus e Alex Telles fizeram parte da pré-lista e estão no radar do técnico.

O Botafogo precisa vencer a La U para avançar às oitavas de final da Libertadores sem depender de outros resultados do grupo A. No mesmo dia e horário, o Estudiantes encara o Carabobo, no Jorge Luis Hirschi, na Argentina. Fora de campo, a torcida alvinegra promete uma bonita festa para ajudar a equipe.

Calendário da Seleção

O próximo compromisso da Seleção acontece no dia 5 de junho. O jogo acontece em Guayaquil, contra o Equador, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo, às 20h (de Brasília). Em seguida, no dia 10, o Brasil encara o Paraguai na Neo Química Arena.

Por fim, o treinador se despediu do Real Madrid no último sábado (24), na vitória por 2 a 0 contra a Real Sociedad, pela última rodada do Espanhol, no Bernabéu. No comando do clube merengue, conquistou duas Champions League, duas La Ligas, duas Supercopa da Uefa, duas Supercopa da Espanha, um Mundial de Clubes, um Intercontinental e uma Copa do Rei.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.