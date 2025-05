Torcedor do Sporting fica cego após ser atingido pela polícia em festa: ‘Justiça’

Torcedor do Sporting fica cego após ser atingido pela Polícia em festa do Sporting - (crédito: Foto: Reprodução)

A noite de festa pelo bicampeonato do Sporting na Taça Portugal terminou como um pesado para Bernardo Topa, de 28 anos. Isso porque o jovem perdeu a visão do olho esquerdo ao ser atingido por uma bala de borracha durante as celebrações. O episódio ocorreu no dia 17 de maio, na zona Saldanha, mas o torcedor só recebeu alta recentemente.

Natural do Porto e comissário de bordo da TAP, Bernardo estava acompanhado de amigos quando a confusão começou. A Polícia de Segurança Pública (PSP) interveio para conter o uso de material pirotécnico por parte de torcedores, mas acabou abrindo fogo com armas que disparavam balas de borracha. Um desses acertou diretamente o rosto de Topa.

“Estava no Saldanha quando vi um grupo de polícias a disparar. Nesse momento, houve um tiro direto ao meu olho. Percebi logo a gravidade, pois a ferida deitou imenso sangue. Fui operado”, contou Bernardo ao ‘A Bola’ quando ainda estava internado.

“Falou-se de uma bala perdida, mas não digam bala perdida. A bala veio exatamente na minha direção, enviada. Gostaria muito que o agente fosse identificado para que haja justiça”, completou.

O momento

Bernardo relatou que estava afastado da aglomeração justamente por temer intervenções da polícia, com base em experiências anteriores. “Sabíamos que o corpo de intervenção da PSP ia afastar as pessoas, tal como aconteceu no ano passado, e por isso afastei-me um pouco”, explicou.

“Do nada, vi uma equipe de intervenção armada aparecer e, de repente, já estava atingido. Só conseguia pensar se ainda via. Deitei coberto de sangue e fiquei desesperado”, recordou Topa.

Procedimentos médicos

O jovem passou por cirurgia para retirada de estilhaços e ainda permanece em tratamento. Ele também confirmou que não poderá mais exercer sua função profissional como comissário de bordo devido à perda da visão. “Disseram-me logo que já nunca mais ia ver do olho esquerdo. Estava muito concretizado profissionalmente e o que já soube que com prótese não posso trabalhar”, afirmou visivelmente abalado.

“Sinto frustração e revolta. Agora já está e não há nada a fazer. Agora quero que seja feita justiça, que identifiquem o autor. Não podemos deixar que volte a acontecer. Por isso, estou expondo a situação”, concluiu.

Suporte do Sporting

Bernardo recebeu o apoio do Sporting durante o período de internação. O presidente do clube, Frederico Varandas, visitou o adepto e ofereceu-lhe uma camisa oficial. “O gesto deixou-me feliz! Importante esse carinho”, declarou. Ele também recebeu inúmeras mensagens de solidariedade pelas redes sociais, o que o motivou a relatar publicamente os detalhes do ocorrido.

