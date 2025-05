Botafogo encerra venda de ingressos contra La U por questões de segurança

O Botafogo anunciou no início da manhã desta terça-feira (27) a suspensão da venda de ingressos para a partida decisiva da Libertadores contra a Universidad de Chile, no Estádio Nilton Santos. A decisão foi motivada por questões de segurança, já que torcedores chilenos tentaram comprar entradas em setores destinados à torcida alvinegra.

Na última semana, até a data da partida, torcedores da La U conseguiram adquirir ingressos, mas o clube cancelou essas compras. O setor sul, reservado para os visitantes, comporta até 2 mil pessoas, porém a imprensa chilena estima a presença de cerca de 4 mil torcedores, o que indica que muitos ficarão de fora do jogo. Na segunda-feira, torcedores organizaram uma festa no hotel da delegação chilena para apoiar os jogadores.

A diretoria da Universidad solicitou mais ingressos, mas o Botafogo recusou o pedido. Com isso, o clube suspendeu as vendas que ainda estavam disponíveis para a decisão e não há mais entradas disponíveis. A partida, que vale vaga nas oitavas de final, começa às 21h30 (de Brasília). A última parcial indicava a venda de 30 mil ingressos; o estádio tem capacidade para 45 mil pessoas.

Veja o posicionamento da Polícia Militar

“Na noite desta terça-feira (27/05), Vasco da Gama e Melgar, do Peru, se enfrentam pela última rodada da Copa CONMEBOL Sul-Americana em São Januário, às 19h. Logo em seguida, Botafogo e Universidad de Chile jogam pela última rodada da Taça CONMEBOL Libertadores no Estádio Nilton Santos, às 21h30. Para garantir a segurança dos torcedores, a Polícia Militar contará com um efetivo de cerca de 500 policiais, escalados ordinariamente e através do Regime Adicional de Serviço.”

