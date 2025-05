Flamengo atinge marcas expressivas com jogadores na Seleção

O Flamengo teve cinco jogadores convocados para Seleção Brasileira. Os zagueiros Léo Ortiz e Danilo, o lateral-direito Wesley, o lateral-esquerdo Alex Sandro e o meia Gerson estão presentes na primeira convocação do técnico Carlo Ancelotti para as partidas das Eliminatórias.

Assim, é o clube brasileiro com mais convocados no ciclo para 2026. Na última convocação de Dorival Júnior, em março, o Fla chegou a sete jogadores, desde a Copa do Mundo do Qatar. Com a volta de Alex Sandro à Seleção, o Rubro-Negro aumentou a diferença para os demais clubes brasileiros, chegando a oito. Fabricio, Ayrton Lucas e Pedro também foram convocados em outras ocasiões neste ciclo.

Assim, todos os cinco jogadores se preparam para enfrentar o Equador, no dia 5 de junho, às 20h (de Brasília), no estádio Monumental de Guayaquil. Na sequência, a equipe brasileira enfrenta o Paraguai no dia 10, às 21h45, na Neo Química Arena, em São Paulo.

Quebra de recorde no século

O número também quebrou a marca de quatro atletas de um mesmo clube em uma só lista do Brasil desde 2001. Anteriormente, quatro equipes do futebol brasileiro dividiam o recorde. O Vasco de 2001, o Santos de 2010, o Corinthians de 2015 e o próprio Flamengo, em março deste ano, no último elenco montado por Dorival Júnior.

Tirando Gerson, os jogadores do Flamengo são da parte defensiva. O Rubro-Negro, afinal, sofreu apenas 17 gols em 33 jogos nesta temporada, um média de 0,51 por jogo. Foram sete no Carioca, um na Supercopa Rei do Brasil, dois na Copa do Brasil, três na Libertadores e quatro até aqui no Campeonato Brasileiro.

