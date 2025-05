De olho no mercado, Atlético busca a contratação de Thiago Mendes

O Atlético Mineiro já está de olho no mercado para reforçar a equipe visando o resto da temporada. Dessa forma, o Galo abriu conversas para tentar a contratação do volante Thiago Mendes, de 33 anos, de acordo com o ”ge”.

Com contrato no Al Rayyan, do Qatar, até o fim de junho, o jogador chegaria livre no Atlético, ou seja, sem a necessidade de negociar com o clube catari. Assim, o Atlético tenta um contrato de médio prazo com o volante. O Galo, por sua vez, teria a obrigação de pagamento de luvas e salários.

Thiago Mendes defendeu o São Paulo entre 2015 e 2017, onde fez 147 jogos e marcou 12 gols. Depois, defendeu o Lille em 72 partidas, onde marcou quatro gols e contribuiu com nove assistências.

O volante trocou um clube francês pelo outro e defendeu o Lyon por quatro temporadas. Lá ele participou de 143 jogos, marcou dois gols e deu 12 assistências. Da França foi para a Arábia Saudita e defende o Al Rayyan há duas temporadas. No momento, ele curte suas férias no Estados Unidos após a temporada na Arábia Saudita. Neste ano, ele atuou em 11 jogos, mas ao todo soma 31 partidas, um gol e uma assistência pelo Al Rayyan.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.