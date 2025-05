Após mais um término com Gabigol, irmã de Neymar reaparece com novo visual

Repaginada! Rafaella Santos, irmã do Neymar, decidiu fazer modificações após seu segundo término de namoro com Gabigol. A primeira foi voltar a ser ativa nas redes sociais, já que ela ficou um período superior a três meses sem fazer postagens. A influenciadora também decidiu fazer alterações em seu visual, como mudar a cor de seus cabelos e realizar procedimentos cirúrgicos nos seios.

Com a mudança da condição de seu relacionamento, ao voltar a sua vida de solteira, Rafaella abandonou o loiro em seus cabelos e reassumiu o moreno. A transformação causou alvoroço nas redes sociais entre os seus quase 6 milhões de seguidores no Instagram.

Uma outra modificação ocorreu em seu corpo, em um aspecto mais plástico. Afinal, ela passou por uma cirurgia para alterar as próteses de silicones dos seus seios. No caso, houve uma redução de 505 ml para 255 ml. A irmã de Neymar também foi submetida a um outro procedimento, a mastopexia, uma técnica específica com o intuito de refazer as mamas. Rafaella ganhou a liberação para deixar o hospital em São Paulo na última segunda-feira (26). O médico responsável por conduzir a cirurgia posou para foto ao lado de sua ilustre paciente e detalhou que o próximo passo será dar atenção aos cuidados pós-operatórios.

Irmã de Neymar fez viagem aos EUA com amiga

Antes da intervenção cirúrgica, a irmã de Neymar se aventurou em uma viagem a Miami, nos Estados Unidos. Ela teve a companhia de uma amiga na empreitada e compartilhou alguns momentos da visita ao país na América do Norte. Rafaella fez questão de evidenciar que passa por um processo de mudança em sua vida. Ela exibiu sua nova versão em registro, acompanhada de uma legenda em inglês, que significa “Tente ser um arco-íris na nuvem de alguém”. Tal episódio representou uma simbólica modificação de atitude. Afinal, no período em que namorou Gabigol pela segunda vez, Rafaella estava grande parte do tempo com o atacante em sua nova casa, em Belo Horizonte.

