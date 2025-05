Beraldo comemora convocação por Ancelotti perto da decisão na Champions: ‘Momento especial’

Lucas Beraldo, do PSG, é um dos zagueiros que Ancelotti convocou para os próximos compromissos da Seleção Brasileira. A lembrança na primeira lista do técnico italiano é mais um feito de uma temporada com conquistas importantes para o zagueiro de 21 anos.

“Vestir a camisa do meu país é sempre um privilégio e ser lembrado por um treinador como o Ancelotti logo na primeira lista é um sinal de que estou fazendo bem o meu trabalho no PSG. Estou muito feliz e motivado, vivendo um momento especial da minha carreira, que quero aproveitar da melhor forma”, disse.

Beraldo chegou no clube francês em janeiro do ano passado e já soma seis títulos em apenas um ano e cinco meses pelo PSG. São eles: o bicampeonato francês, a bi da Supercopa da França e o bi da Copa da França. Além disso, a equipe busca mais uma conquista para coroar a temporada. No próximo sábado (31), em Munique, o PSG enfrenta a Inter de Milão, pela final da Champions League.

Pela Seleção, o zagueiro esteve em todas as Datas Fifa do ano passado e disputou três jogos, sendo titular na vitória sobre a Inglaterra, em Wembley, e nos empates com a Espanha e os Estados Unidos. Ele também fez parte do elenco que disputou a Copa América e também para o duelo contra a Argentina, em março deste ano.

Aliás, o brasileiro é um dos xodós do técnico espanhol Luis Enrique no PSG e na última temporada teve um papel relevante na campanha que levou a equipe francesa às semifinais da última edição da Champions League. Nesta temporada, Beraldo atuou em 36 partidas e marcou um gol.